За семь дней в направлении Московского региона летели 1 743 БПЛА – Собянин

Фото: МАХ/"Минобороны России"

В период с 08:30 8 августа по 08:30 15-го числа в сторону Московского региона летели 1 743 беспилотника. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, большая часть уничтожена средствами ПВО на дальних подступах. При этом 123 БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

В ночь на 15 августа в сторону Москвы летели 15 вражеских дронов. Все они были уничтожены. На месте падения обломков работали экстренные службы.

Также массированная атака произошла на Подмосковье. В результате пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Состояние мальчика оценивалось как тяжелое, однако позднее его удалось стабилизировать. Угрозы жизни несовершеннолетнего нет.