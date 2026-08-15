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15 августа, 15:03

Мэр Москвы

За семь дней в направлении Московского региона летели 1 743 БПЛА – Собянин

Фото: МАХ/"Минобороны России"

В период с 08:30 8 августа по 08:30 15-го числа в сторону Московского региона летели 1 743 беспилотника. Об этом Сергей Собянин сообщил в мессенджере MAX.

По словам градоначальника, большая часть уничтожена средствами ПВО на дальних подступах. При этом 123 БПЛА были ликвидированы на подлете к столице.

В ночь на 15 августа в сторону Москвы летели 15 вражеских дронов. Все они были уничтожены. На месте падения обломков работали экстренные службы.

Также массированная атака произошла на Подмосковье. В результате пострадали 55-летняя женщина и 9-летний ребенок. Состояние мальчика оценивалось как тяжелое, однако позднее его удалось стабилизировать. Угрозы жизни несовершеннолетнего нет.

Силы ПВО отразили атаку БПЛА на Московскую область

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