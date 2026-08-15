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15 августа, 13:37

Общество

Российские школьники выиграли 31 медаль на международных олимпиадах 2026 года

Фото: edu.gov.ru

Российские школьники с начала этого года завоевали 31 медаль на основных международных олимпиадах. Об этом заявил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко.

"Теперь в копилке российских школьников 31 медаль основных международных олимпиад за 2026 год: 25 золотых и 6 серебряных", – привел слова Чернышенко его аппарат.

Более того, ребята выиграли 2 золотые и 2 серебряные медали на 38-й Международной олимпиаде по информатике (IOI), которая прошла в Ташкенте. Владислав Жиганов занял абсолютное второе место среди всех участников соревнования.

Школьники решали алгоритмические задачи на языке программирования C++ в условиях строгой изоляции, без доступа к телефонам и интернету. По словам Чернышенко, выдающиеся результаты россиян показывают их феноменальное мастерство.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов подчеркнул, что 4 медали у 4 участников – убедительное доказательство высокого уровня российской школы, таланта и трудолюбия ребят. Он добавил, что итоговый состав команды определил рейтинг, основанный на результатах сборов и всероссийской олимпиады школьников. За 3 года на олимпиаде по информатике российские школьники завоевали 12 медалей, 8 из которых золотые.

Ранее столичный школьник Александр Поваров стал победителем Международной олимпиады по искусственному интеллекту, которая состоялась в Казахстане. Всего в соревнованиях участвовали 465 учащихся из более чем 100 стран. От России присутствовали 8 ребят, которые выиграли 7 золотых и 1 бронзовую медали.

Собянин поздравил московских школьников с успехами на олимпиаде по информатике

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