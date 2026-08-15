Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

15 августа, 14:12

Происшествия

Восемь пострадавших при пожаре в Омске находятся в реанимации

Фото: МАХ/"Прокуратура Омской области"

Восемь человек, пострадавших при пожаре в строящемся многоэтажном доме в Омске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Они получили ожоги от 20 до 90% тела, заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава Омской области.

По уточненной информации, еще три человека после осмотра врачей были отпущены домой – госпитализация им не потребовалась.

Как уточнили в региональной прокуратуре, все пострадавшие при пожаре являются строителями, которые надышались дымом. По факту случившегося началась проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и об охране труда. При этом на выяснение причины возгорания может уйти минимум 10 дней, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"На месте будет проводиться расследование, будет допрос свидетелей. Будут выясняться все обстоятельства, проводиться экспертиза, выясняться очаг пожара и причина. Это минимум 10 дней", – пояснили в ведомстве и добавили, что во время пожара удалось спасти пять человек.

Пожар в строящемся доме в Омске вспыхнул 15 августа. По данным МЧС, огонь охватил первый этаж, а затем перекинулся на вышестоящие этажи. Спустя несколько часов пламя потушили.

В результате возгорания пострадали 11 человек. Их доставили в больницу. Предварительно, причиной пожара стали сварочные работы, во время которых загорелся утеплитель пеноплекс.

В ЯНАО площадь лесных пожаров превысила 45 тысяч гектаров

Читайте также


происшествияпожаррегионы

Ждать ли россиянам рекордных снегопадов предстоящей зимой?

Будущая зима станет "контрастной и богатой на погодные сюрпризы"

Не обойдет это стороной и столицу

Читать
закрыть

Стоит ли покупать "убитые" квартиры в центре Москвы?

Такой лот может быть выгоден при условии полного расчета проекта

Первое, что необходимо проверять до покупки, – дом в целом

Читать
закрыть

Почему базовая одежда в российских шоурумах взлетела в цене?

Повышение стоимости происходит из-за того, что сложнее доставить материалы

Бренды, которые раньше вкладывались в рынок, перестали это делать

Читать
закрыть

Что грозит DDX Fitness за утечку данных?

Штраф может достигать 3 миллионов рублей

Утечка произошла в результате хакерской атаки

Читать
закрыть

Что известно о женщине, сбросившей 3-летнюю дочь с 9 этажа?

Женщина оказалась женой рэпера WormGanger

Девочка смогла выжить: падение смягчил козырек магазина

Читать
закрыть

Почему россияне полюбили гулять на липовых свадьбах?

Тренд напрямую связан с тревожностью в обществе

Читать
закрыть

Как покупная еда становится смертельно опасной из-за инородных тел?

Чаще всего происшествия с едой случаются на производстве

Читать
закрыть

Почему треш-стримы продолжаются даже после запрета в РФ?

Эксперты уверены: даже страх применяемых мер остановит не всех

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика