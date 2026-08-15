Восемь пострадавших при пожаре в Омске находятся в реанимации

Фото: МАХ/"Прокуратура Омской области"

Восемь человек, пострадавших при пожаре в строящемся многоэтажном доме в Омске, находятся в реанимации в тяжелом состоянии. Они получили ожоги от 20 до 90% тела, заявили ТАСС в пресс-службе Минздрава Омской области.

По уточненной информации, еще три человека после осмотра врачей были отпущены домой – госпитализация им не потребовалась.

Как уточнили в региональной прокуратуре, все пострадавшие при пожаре являются строителями, которые надышались дымом. По факту случившегося началась проверка соблюдения законодательства о пожарной безопасности и об охране труда. При этом на выяснение причины возгорания может уйти минимум 10 дней, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.

"На месте будет проводиться расследование, будет допрос свидетелей. Будут выясняться все обстоятельства, проводиться экспертиза, выясняться очаг пожара и причина. Это минимум 10 дней", – пояснили в ведомстве и добавили, что во время пожара удалось спасти пять человек.

Пожар в строящемся доме в Омске вспыхнул 15 августа. По данным МЧС, огонь охватил первый этаж, а затем перекинулся на вышестоящие этажи. Спустя несколько часов пламя потушили.

В результате возгорания пострадали 11 человек. Их доставили в больницу. Предварительно, причиной пожара стали сварочные работы, во время которых загорелся утеплитель пеноплекс.