Юрист Подъяблонский рассказал, как наказать производителя за инородный предмет в еде

Иглу с похожей на кровь жидкостью нашли клиенты в заказе из ресторана быстрого питания в Санкт-Петербурге. При этом ранее инородные предметы в еде находили и жители столицы. Куда жаловаться в таких ситуациях и кому может грозить ответственность, если потребитель получит травму, расскажем в нашем материале.

"Мой друг наступил на иглу"

Компания друзей из Санкт-Петербурга обнаружила в заказе из сети ресторанов быстрого питания иглу с жидкостью, напоминающую кровь. Заказчица рассказала в соцсетях, что страшная находка вскрылась при разборе пакетов с едой.





заказчица Сначала пришел заказ в очень непонятном состоянии. Пакет порвался, стаканчики открылись, все разлилось в подъезде. Но самый кошмар случился позже, когда мы уже разобрали пакеты. Мой друг наступил на иглу, в игле находилась жидкость темно-бордового цвета, отдаленно напоминающая кровь. Не могу утверждать, что это кровь, никаких экспертиз я не проводила.

Клиенты обратились в поддержку доставки, но, по словам девушки, единственный вопрос от оператора: соприкасалась ли игла с едой? Деньги за заказ все же вернули, а чат с поддержкой закрыли.

"Разве этого достаточно? Если они продолжат оставаться непричастными, эта ситуация может случиться завтра с кем угодно, с детьми. Мы требуем полного разбирательства", – заявила она в Сети.

Клиенты написали заявление в полицию: пострадавшая утверждает, что сначала его принимать не хотели, так как подобными случаями там не занимаются. А когда сделали это, якобы предупредили, что документ, скорее всего, "выбросят из-за отсутствия состава преступления".

"Нам сказали: "Друзья, мы занимаемся убийствами и грабежами". Мы все равно написали заявление. Как это нет состава преступления? Извините, у нас иголка в еде. Что значит – нет состава преступления?" – рассказала пострадавшая.

Позже из полиции перезвонили и попросили передать иглу, а также написать подробное объяснение, добавила она в своих соцсетях.

Россияне находили инородные предметы в пище и ранее. К примеру, в мае 2025 года москвич обнаружил болт в мороженом, а незадолго до этого одна из торговых сетей приостановила продажу сэндвичей из-за проволоки в одном из них. В том же году в салате из вендингового автомата нашли мертвого жука.

Кроме того, в Калуге зимой 2025 года ребенок едва не съел иголку, которая была внутри шоколадного батончика. Позднее было возбуждено уголовное дело о покушении на умышленное причинение вреда здоровью. А летом 2025-го жительница Перми отсудила у владельца кафе более 100 тысяч рублей за осколок стекла в шаверме, которым сломала зуб.

За иглу – до 8 лет тюрьмы?

Председатель Союза потребителей России Алексей Койтов отметил, что на сегодняшний день случаи обнаружения инородных тел в пище единичны.

"С жалобой нужно обращаться к тому, кто произвел или доставил продукцию. Параллельно стоит написать обращение в Роспотребнадзор – инородные предметы в продуктах питания несут угрозу жизни и здоровью. Это основание для принятия мер реагирования со стороны ведомства и санкций прокуратуры", – рассказал он Москве 24.

По словам эксперта, требовать компенсацию нужно с того, кто приготовил продукт и продал его. Если товар был приобретен в точке общепита – значит, это их ответственность, если в магазине – отвечает производитель.





Алексей Койтов председатель Союза потребителей России Служба доставки виновата в последнюю очередь, потому что инородный предмет в процессе передачи товара клиенту может попасть в пищу крайне редко.

По словам Койтова, чаще всего происшествия с едой случаются на производстве: например, следы присутствия грызунов из-за несоблюдения требований санитарных норм. Однако в случае с заказом фастфуда в Петербурге даже предположить обстоятельства, при которых игла попала в заказ, затруднительно, и разбираться должно следствие, резюмировал он.

В свою очередь, юрист Глеб Подъяблонский в разговоре с Москвой 24 озвучил порядок действий при обнаружении инородного тела в продукте.

"Необходимо произвести фото- и видеофиксацию, позвонить на горячую линию поставщика продуктов питания и проинформировать их об этом. Далее написать жалобу в Роспотребнадзор и подать в суд на компанию-производителя", – сказал специалист.

По его словам, жалоба в Роспотребнадзор создаст проблемы торговой сети, поскольку повлечет за собой различные проверки.

"Крупные поставщики чаще всего идут навстречу, стараясь минимизировать скандал, поэтому сетевики стараются загладить вину перед потребителем. Зачастую размер компенсации в случае, если никто не пострадал, незначительный. Если вреда здоровью нет, согласно судебной практике моральный вред может составить около 5 тысяч рублей", – подчеркнул эксперт.





Глеб Подъяблонский юрист Если человек укололся иглой и она оказалась заражена ВИЧ или СПИД, это уголовное дело по статье о заражении ВИЧ-инфекцией (122 УК РФ). При угрозе заражения наказание варьируется от ограничения свободы до 3 лет до лишения свободы на срок до 1 года. При заражении возможно лишение свободы до 5 лет, а в особо тяжких случаях срок увеличивается до 8 лет.

Кроме того, при нанесении вреда здоровью производитель компенсирует расходы на лечение. Например, оплату стоматологии, если инородный предмет повредил зуб. Также на плечи виновного ложатся и судебные издержки, рассказал юрист.

"Если потребовалось хирургическое вмешательство, что повлекло временную потерю трудоспособности, учитывается количество дней, проведенных в медучреждении или на больничном. В таком случае производитель должен компенсировать утрату зарплаты, если его вина будет установлена судом и ответственность возложена на него. Но не стоит забывать, что судебный процесс длится не один день, и к этому нужно быть готовым", – добавил он.

Доказать, что инородный предмет в еду или пакет с заказом поместил именно курьер, практически невозможно. Обычно производитель отдает пищу в запечатанном виде, поэтому, если при получении упаковка вскрыта, эксперт посоветовал не принимать такой заказ.

Если же на камерах видно, что повар преднамеренно поместил инородный предмет в еду, его привлекают к ответственности в зависимости от тяжести и последствий деяния, заключил Подъяблонский.

