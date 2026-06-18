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18 июня, 17:37

Общество

"ВкусВилл" провел проверку после информации о мертвом жуке в салате

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская сеть супермаркетов "ВкусВилл" провела проверку после сообщения о найденном в салате мертвом жуке. Об этом в пресс-службе компании рассказали ТАСС.

Информация о нарушении санитарных норм появилась в телеграм-канале "SHOT ПРОВЕРКА". По данным журналистов, житель столицы купил салат в торговом автомате "ВкусВилл", а потом обнаружил в блюде мертвое насекомое.

В компании заявили, что это произошло из-за нарушения технологического процесса переборки салатного листа. В ходе расследования выяснилось, что жук попал в блюдо вместе с листом салата при получении от поставщика.

Там отметили, что торговая сеть закупает для салатов уже мытую и расфасованную зелень. Перед применением каждый лист осматривается и при выявлении нарушений возвращается обратно.

Уточняется, что поставщик проинструктировал сотрудников о необходимости усиления контроля за наличием насекомых в зелени. В случае обнаружения видимых насекомых торговая сеть не будет принимать товар. Салат будут внимательнее перебирать су-шефы – строго по одному пакету.

Также в компании подчеркнули, что дезинсекцию и дератизацию на предприятии проводят дважды в месяц. Там пообещали, что торговая сеть проведет дополнительный аудит поставщика, чтобы исключить повторные случаи.

Ранее "ВкусВилл" организовал проверку после сообщения об обнаружении потребителем болта в купленном в магазине сети мороженом. Там отметили, что данный продукт вывели из продажи более полугода назад. В ходе проверки посторонний предмет не обнаружили.

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