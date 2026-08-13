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13 августа, 23:12

Происшествия

Три человека погибли при взрыве баллона с гелием в торговом центре в Каире

Фото: 123RF.com/ververidis

Взрыв баллона с гелием произошел в торговом центре Arabella Plaza на востоке Каира. Три человека погибли, еще 17 получили травмы, сообщает министерство здравоохранения Египта.

Все пострадавшие госпитализированы. По данным местного МВД, инцидент случился в магазине подарков. После взрыва начался пожар, однако возгорание уже ликвидировано. Сотрудники сил безопасности выясняют обстоятельства произошедшего.

Ранее в Италии произошел взрыв на предприятии по производству боеприпасов среднего и крупного калибра. После этого на его территории вспыхнул пожар. ЧП случилось под Римом на бывшем заводе Sammel Difesa, который сейчас принадлежит оборонной компании KNDS Ammo Italy.

Еще один взрыв прогремел в промышленной зоне порта Роттердама в Нидерландах. В результате произошедшего один человек погиб и еще несколько пострадали. По предварительным данным, инцидент произошел на территории компании Gunvor Energy.

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