Эксперт Ромашкин посоветовал выбирать глэмпинги в труднодоступных и заповедных местах

Несоответствие уровня комфорта и дороговизна глэмпингов все чаще разочаровывают туристов, выбирающих для отдыха подобный вид размещения, заявили СМИ. На что необходимо обращать внимание при бронировании глэмпинга, разбиралась Москва 24.

"Мы здесь просто в гостях"

Глэмпинги все чаще разочаровывают туристов, которые отправляются на отдых за лесной романтикой и высоким уровнем обслуживания.

Как рассказала Москве 24 Вероника Ракоед, такой вид путешествия оставил в ее памяти одно разочарование. Девушка планировала заплатить за глэмпинг 12 000 рублей, однако долгожданный отдых обошелся почти вдвое дороже. К тому же администратор поставил неожиданные условия, о которых заранее не предупреждал.





Вероника Ракоед посетительница глэмпинга За домик и купель мы отдали 18 500 рублей, плюс мы доплатили за мангальную зону 2 500, за двух гостей – 5 000, и за печку, по-моему, мы доплатили 350 рублей. В итоге больше 20 000. Сильно расстраивает, когда тебе пытаются все продать. Мы уже начали выселяться, и нам говорит администратор, что за собой нужно убрать дом. Я подумала, а точно ли мы вообще сняли посуточно глэмпинг? Или, может быть, мы здесь просто в гостях, где нам еще ставят условия, как мы должны отдыхать?

Девушка добавила, что в домике находилась всего одна кровать, а освещение и холодильник отсутствовали – последний находился в общей зоне, куда нужно было идти около 15 минут.

При этом фактически глэмпинг подразумевает отдых на природе с повышенным уровнем комфорта: внутри должны находиться полноценное спальное место, санузел с душем и горячей водой, бытовая техника. Также по умолчанию должна проводиться уборка. Плюс вокруг места размещения должна быть ухоженная территория и мангальная зона, а службе поддержки гостей необходимо работать круглосуточно.

При этом представители отрасли заявили в разговоре с журналистами, что, когда на объекте размещения возникают спорные ситуации, большинство из них должны решаться на месте.





Жанна Кира президент Ассоциации глэмпингов Если вы приехали и понимаете, что проект, заявленный на сайте, не соответствует факту (допустим, номер грязный или не течет горячая вода), то прежде всего сообщайте об этом собственнику через администратора. Тогда принимаются какие-то меры. Это может быть денежная компенсация, бесплатный следующий заезд, бесплатный ужин.

Когда реальность не соответствует обещаниям, на такой отдых распространяется закон "О защите прав потребителей". Поэтому за некачественно оказанную услугу турист может потребовать компенсацию. Для этого рекомендуется зафиксировать недочеты на фото и видео, а затем направить владельцам претензию. Если договориться не удается, можно обратиться в Роспотребнадзор или в суд.

Ранее сообщалось, что почти каждый третий россиянин, путешествующий внутри страны, сталкивается с нехваткой качественной инфраструктуры для проживания и отдыха. Причем туристы оценивают не только локацию, но и весь комплекс условий: транспорт, уровень сервиса, общие впечатления.

"Недостаток квалификации"

При этом вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин заявил в разговоре с Москвой 24, что глэмпинг – быстрорастущее направление в туризме.

"Если пять лет назад по всей стране насчитывалось примерно несколько десятков объектов, то сейчас их уже более 500. Произошел колоссальный всплеск интереса: с одной стороны, туристы заинтересовались таким форматом, с другой – многие инвесторы вошли в проекты и быстро построили объекты. Для них ценность в том, что глэмпинги возводятся за пару месяцев – нужно собрать конструкции, которые могут быть временными, сезонными или стационарными в зависимости от возможностей", – объяснил эксперт.

Он уточнил, что изначально глэмпинги предполагались для проживания в красивых природных и особо охраняемых территориях, где капитальное строительство невозможно.





Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Например, на Розе Пик, где собираются любители астрономии: там незасвеченное небо, отличные условия для фотосъемки звезд и наблюдения за планетами. Это территория национального парка, и построить гостиницу нельзя, а шатры и прозрачные купола хорошо вписываются в пейзаж, оставаясь единственным вариантом для ночлега.

Однако со временем глэмпинги появились повсеместно, добавил эксперт.

"Например, я видел в одном подмосковном поселке космический купол на шести сотках, а рядом соседи сажают картошку – непонятно, какая там романтика. Кроме того, на рынок вышло много владельцев, которые плохо понимают особенности отельного бизнеса: что гостей нужно встречать, обеспечивать уборку, стирку, помощь. Некоторые думают, что достаточно поставить домик и люди сами начнут приносить деньги", – отметил Ромашкин.

Он подчеркнул, что сервис в глэмпингах должен быть таким же, как и в отелях. Однако организовать его сложно: как минимум не хватает квалификации, учитывая, что некоторые объекты удалены от цивилизации. Кроме того, туда трудно подвозить продукты или организовывать стирку, особенно если нет электричества.

"Отношения между туристами и владельцами глэмпингов менее стандартизированы, чем в отелях, где жестко прописаны нормативы. Ценность такого отдыха – уединенные места с красивыми видами, но стоит учитывать, что гости иногда платят серьезные деньги (из-за уникальности мест размещения) и ожидают высокого уровня сервиса, что технически не всегда удается", – добавил эксперт.

Как не прогадать

Перед бронированием путешественникам нужно внимательно выбирать объект, а владельцам – честно информировать о своих возможностях. При выборе глэмпинга стоит зайти в Реестр средств размещения, изучить сайт и почитать отзывы, порекомендовал Ромашкин.

"Сейчас их достаточно, общее впечатление сложить можно", – отметил эксперт.

Специалист подчеркнул, что на выбор глэмпинга стоит потратить больше времени, чем на выбор городского отеля, поскольку нужно узнать, есть ли свет ночью, где туалет, как часто и чем кормят. Такие объекты всегда уникальны: хороший отдых на берегу Волги не значит, что в Адыгее похожее место размещения окажется таким же удобным.



Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Важно смотреть и на масштаб. Если у хозяина 20 домиков, можно нанять персонал: электрика, сантехника, администратора, поваров, аниматоров. Тогда это полноценное отельное хозяйство с соответствующими требованиями к сервису. С одним–двумя местами размещения это не выгодно, а владелец не может быть одновременно и аниматором, и поваром. Многие уже недооценили этот момент – зашли на рынок с парой объектов и поняли свою ошибку.

При этом глэмпинги подходят как для отдыха на выходные (например, в Подмосковье), так и на неделю–две (в курортных местах), отметил эксперт.

"По моему мнению, глэмпинги особенно оправданы в труднодоступных и заповедных местах, например на плато Путорана в Красноярском крае, куда нужна заброска вертолетом. Раньше там жили в палатках, а теперь построили глэмпинг на берегу озера, что повысило комфорт и сделало отдых доступным для семей с подростками. Проживание стоит около 10 тысяч рублей на человека в сутки, вертолет – около 40 тысяч, так что это дорогие экспедиционные туры", – рассказал Ромашкин.

Кроме того, в Мурманской области есть прозрачные купола, где зимой можно наблюдать за северным сиянием, не выходя из спального места. Глэмпинги имеют смысл именно в таких уникальных заповедных местах, а не на пляжных курортах, где уже есть отели, поделился мнением эксперт.





Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Самый доступный вариант – палаточные глэмпинги: большой объект в рост человека обойдется примерно 2 000 рублей за ночь. Стационарные конструкции с хорошим сервисом, например в Подмосковье на водохранилище, стоят около 16 000 на двоих летом с трехразовым питанием и анимацией.

Глэмпинг – это, скорее, опыт для молодежи и активных туристов, готовых рискнуть и попробовать что-то новое. Родители с маленькими детьми обычно выбирают проверенные варианты с сервисом, аниматорами и удобствами в номере, чтобы ребенку было комфортно, а комары и темный лес не создавали проблем. Такой вид отдыха существует для тех, кто ищет необычные впечатления и новый формат размещения, заключил Ромашкин.