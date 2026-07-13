Эксперт Ромашкин рассказал, на какие недостатки отдыха жалуются российские туристы

Почти каждый третий турист сталкивается с нехваткой качественного сервиса во время поездок внутри страны, сообщили СМИ. Чего не хватает путешественникам и какие направления отдыха наиболее популярны сегодня, разбиралась Москва 24.
"Вышли на новый этап"
Нехватка хорошей инфраструктуры для проживания и отдыха стала главной проблемой почти для каждого третьего путешествующего внутри страны россиянина, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.
Согласно данным, туристы оценивают не только локацию, а весь комплекс предлагаемых условий. В него входят транспортные возможности, уровень сервиса в отелях и общие впечатления, влияющие на желание задержаться в регионе. Это доказывает, что внутренний туризм вышел на новый этап, уверены аналитики.
Тенденция наиболее заметна в районах с высоким природным потенциалом, таких как Карелия, Мурманская область, территория вокруг крупных озер, в числе которых Селигер, и национальные парки. Эти места привлекают туристов уникальными ландшафтами, культурой и активным досугом, однако сейчас перед ними стоит новая задача – создать условия для длительного пребывания гостей, говорится в исследовании.
Ранее стало известно, что тенденция на короткие туристические поездки внутри России укрепилась в 2026 году. Если раньше россияне чаще выбирали путешествия на 3–4 дня во время длинных каникул, то теперь такой формат стал в целом более предпочтительным. Поездки на одну–две недели сейчас характерны в основном только для отдыха на море или в санатории.
Важнейший фактор развития
При этом наличие только хорошего отеля без сопутствующих качественных услуг и инфраструктуры не обеспечивает гарантированный мощный поток среди туристов, отметил в разговоре с Москвой 24 президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.
Он отметил, что также это не позволяет в достаточной мере региону или муниципалитету заработать на имеющихся уникальных достопримечательностях.
"Если говорить отдельно об инфраструктуре и иметь в виду придорожный сервис, это важнейший фактор для развития одного из приоритетных направлений – автомобильного туризма. Он невозможен или крайне затруднен без качественных дорог, заправок, объектов общепита, отелей и так далее", – отметил эксперт.
В вопросах самого сервиса возникает другая проблема.
В свою очередь, число тех, кто отдыхает внутри России, по итогам летнего сезона может снизиться до 25% (по оценке УАТ), из-за чего сейчас возникла борьба за путешественника. Он вправе выбирать не только качество номеров, но и уровень обслуживания в целом, отметил эксперт.
"При этом и количество дней отдыха сократилось. Если проанализировать путешествия в доковидный период и в этом году, картина будет следующая: снизилось число поездок в год, а также количество суток. Те, кто путешествовал на 14 дней, теперь предпочитают 10–11; те, кто 10–11, выбирают 7–8; кто на 7–8, останавливаются на 5. Однако уровень предпочитаемых отелей остается таким же, как в доковидные времена", – рассказал Мальцев.
Также внутри страны путешествует немало иностранцев, чему способствовал безвизовый режим с рядом стран (КНР, Саудовская Аравия и другие). Основные направления у зарубежных гостей – Москва, Санкт-Петербург и в меньшей степени Сочи. Для городов-миллионников (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск) такие путешественники важны с точки зрения оживления сферы услуг, но количественно и по сумме чека они не играют определяющей роли. В основе – внутренние туристы, указал Мальцев.
В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с Москвой 24 отметил, что среди россиян топ предпочтений по направлению отдыха давно не меняется. В него входят Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан, Свердловская область, Дагестан, Алтай и Золотое кольцо. В этих локациях уровень сервиса достаточно высокий, отметил эксперт.
Однако там, где все же есть проблемы, туристов, как правило, не устраивает качество номеров в отелях.
"На рынке еще есть достаточно старые гостиницы, которые пора обновлять. Шум – тоже важный фактор: в последнее время на него поступает много жалоб. Он связан либо с недостаточной шумоизоляцией комнат, либо с тем, что туристы стали предъявлять больше требований к этому моменту. Поэтому требуется звукоизоляция, тихие покрытия в коридоре и так далее", – перечислил эксперт.
Он также добавил, что еще одна частая проблема – питание. Даже к шведским столам могут быть претензии.
Однако системных трудностей с инфраструктурой нет. В пятизвездочных отелях качество практически безупречное, и, если случаются проблемы, персонал стремится их оперативно решить, подчеркнул эксперт.
"В отелях с одной звездой возникает разрыв между ожиданиями и реальностью: туристы, заплатив за такое проживание, требуют качества как от пяти звезд, не понимая систему классификации. Например, в двухзвездочном отеле можно обойтись без лифта, а в четырехзвездочном он должен быть", – рассказал Ромашкин.
Он подчеркнул, что сервис в России в целом растет. При этом качество зависит не только от звездности, но и от региона. В крупных городах, где больше отелей, туристов и конкурентная среда, ситуация лучше, заключил эксперт.