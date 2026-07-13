Эксперт Ромашкин рассказал, на какие недостатки отдыха жалуются российские туристы

Почти каждый третий турист сталкивается с нехваткой качественного сервиса во время поездок внутри страны, сообщили СМИ. Чего не хватает путешественникам и какие направления отдыха наиболее популярны сегодня, разбиралась Москва 24.

"Вышли на новый этап"

Нехватка хорошей инфраструктуры для проживания и отдыха стала главной проблемой почти для каждого третьего путешествующего внутри страны россиянина, сообщает "Газета.ру" со ссылкой на исследование.

Согласно данным, туристы оценивают не только локацию, а весь комплекс предлагаемых условий. В него входят транспортные возможности, уровень сервиса в отелях и общие впечатления, влияющие на желание задержаться в регионе. Это доказывает, что внутренний туризм вышел на новый этап, уверены аналитики.

Тенденция наиболее заметна в районах с высоким природным потенциалом, таких как Карелия, Мурманская область, территория вокруг крупных озер, в числе которых Селигер, и национальные парки. Эти места привлекают туристов уникальными ландшафтами, культурой и активным досугом, однако сейчас перед ними стоит новая задача – создать условия для длительного пребывания гостей, говорится в исследовании.

Ранее стало известно, что тенденция на короткие туристические поездки внутри России укрепилась в 2026 году. Если раньше россияне чаще выбирали путешествия на 3–4 дня во время длинных каникул, то теперь такой формат стал в целом более предпочтительным. Поездки на одну–две недели сейчас характерны в основном только для отдыха на море или в санатории.

Важнейший фактор развития

При этом наличие только хорошего отеля без сопутствующих качественных услуг и инфраструктуры не обеспечивает гарантированный мощный поток среди туристов, отметил в разговоре с Москвой 24 президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Михаил Мальцев.

Он отметил, что также это не позволяет в достаточной мере региону или муниципалитету заработать на имеющихся уникальных достопримечательностях.

"Если говорить отдельно об инфраструктуре и иметь в виду придорожный сервис, это важнейший фактор для развития одного из приоритетных направлений – автомобильного туризма. Он невозможен или крайне затруднен без качественных дорог, заправок, объектов общепита, отелей и так далее", – отметил эксперт.

В вопросах самого сервиса возникает другая проблема.





Михаил Мальцев президент Уральской ассоциации туризма (УАТ) Есть неудачные объекты, инициированные людьми, для которых это непрофильный бизнес, или теми, кто далек от предпринимательства. Вследствие чего возникли средства размещения, причем не только кемпинги и глэмпинги, но и отели с заметным большим номерным фондом, где не были предоставлены все нужные условия. Среди них качественные парковки, дополнительные услуги, может быть, круглогодичные бассейны, точки общепита, которые бы соответствовали по качеству и по уровню цены запросам отдыхающих.

В свою очередь, число тех, кто отдыхает внутри России, по итогам летнего сезона может снизиться до 25% (по оценке УАТ), из-за чего сейчас возникла борьба за путешественника. Он вправе выбирать не только качество номеров, но и уровень обслуживания в целом, отметил эксперт.

"При этом и количество дней отдыха сократилось. Если проанализировать путешествия в доковидный период и в этом году, картина будет следующая: снизилось число поездок в год, а также количество суток. Те, кто путешествовал на 14 дней, теперь предпочитают 10–11; те, кто 10–11, выбирают 7–8; кто на 7–8, останавливаются на 5. Однако уровень предпочитаемых отелей остается таким же, как в доковидные времена", – рассказал Мальцев.

Также внутри страны путешествует немало иностранцев, чему способствовал безвизовый режим с рядом стран (КНР, Саудовская Аравия и другие). Основные направления у зарубежных гостей – Москва, Санкт-Петербург и в меньшей степени Сочи. Для городов-миллионников (Новосибирск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Челябинск) такие путешественники важны с точки зрения оживления сферы услуг, но количественно и по сумме чека они не играют определяющей роли. В основе – внутренние туристы, указал Мальцев.

В свою очередь, вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Сергей Ромашкин в беседе с Москвой 24 отметил, что среди россиян топ предпочтений по направлению отдыха давно не меняется. В него входят Краснодарский край, Москва, Санкт-Петербург, Крым, Татарстан, Свердловская область, Дагестан, Алтай и Золотое кольцо. В этих локациях уровень сервиса достаточно высокий, отметил эксперт.

Однако там, где все же есть проблемы, туристов, как правило, не устраивает качество номеров в отелях.

"На рынке еще есть достаточно старые гостиницы, которые пора обновлять. Шум – тоже важный фактор: в последнее время на него поступает много жалоб. Он связан либо с недостаточной шумоизоляцией комнат, либо с тем, что туристы стали предъявлять больше требований к этому моменту. Поэтому требуется звукоизоляция, тихие покрытия в коридоре и так далее", – перечислил эксперт.

Он также добавил, что еще одна частая проблема – питание. Даже к шведским столам могут быть претензии.





Сергей Ромашкин вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) Если говорить о детях, особенно маленьких, им требуется специальная еда. Отсюда, кстати, растет популярность апартаментов и частных квартир: они дешевле отелей, и там можно готовить маленькому ребенку привычную еду. Если брать территорию гостиницы и отдых, то это проблемы с оборудованием пляжа: навесы, зонтики, полотенца, качество песка и воды.

Однако системных трудностей с инфраструктурой нет. В пятизвездочных отелях качество практически безупречное, и, если случаются проблемы, персонал стремится их оперативно решить, подчеркнул эксперт.

"В отелях с одной звездой возникает разрыв между ожиданиями и реальностью: туристы, заплатив за такое проживание, требуют качества как от пяти звезд, не понимая систему классификации. Например, в двухзвездочном отеле можно обойтись без лифта, а в четырехзвездочном он должен быть", – рассказал Ромашкин.

Он подчеркнул, что сервис в России в целом растет. При этом качество зависит не только от звездности, но и от региона. В крупных городах, где больше отелей, туристов и конкурентная среда, ситуация лучше, заключил эксперт.

