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14 июля, 20:32

Транспорт

Дополнительный причал "Киевский" откроется на четвертом речном маршруте в Москве 15 июля

Фото: портал мэра и правительства Москвы

На четвертом регулярном речном маршруте в Москве 15 июля откроется дополнительный причал "Киевский". Он позволит разграничить потоки судов и повысить удобство поездок, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.

В городе продолжается развитие регулярного речного транспорта, отметили в департаменте. В частности, запущен четвертый маршрут Лужники – Киевский, а до конца года на нем планируется открыть еще две остановки – "Воробьевская набережная" и "Новодевичьи пруды".

"Регулярный речной транспорт стал востребованным среди пассажиров. С начала работы маршрутов ими воспользовались более 3,9 миллиона раз. С начала 2026 года пассажиры уже совершили более 800 тысяч поездок на речных электросудах. Из них свыше 500 тысяч – только на первом и четвертом маршрутах", – подчеркнули в ведомстве.

На линии Киевский – Парк Фили зафиксировано около 454 тысяч поездок, а маршрутом Лужники – Киевский за первый месяц работы воспользовались порядка 47 тысяч человек.

Кроме того, с 15 июля изменятся тарифы на проезд по первому и четвертому маршрутам. В рабочие дни проезд по билету "Кошелек" карты "Тройка" составит 400 рублей, в выходные – 700. Оплата банковской картой будет выше на 50 рублей, а проезд по биометрии обойдется в 300 рублей в будни и 600 рублей в выходные.

Корректировка позволит сохранить высокий стандарт работы речного электротранспорта и равномерно распределить пассажиропоток между маршрутами, указали в департаменте.

При этом стоимость проезда на втором и третьем маршрутах останется без изменений. Поездки на всех речных маршрутах по-прежнему входят в билеты "Единый" на 30, 90 и 365 дней. При оплате по тарифу вторым наиболее выгодным способом остается биометрия. Для детей до 7 лет проезд остается бесплатным.

Средства от индексации тарифов возвращаются в Московский транспорт. Их направляют на обновление инфраструктуры и подвижного состава.

"Это поможет и дальше строить новые электросуда и причалы, а также развивать всю инфраструктуру как регулярного речного электротранспорта, так и других видов Московского транспорта", – добавили в пресс-службе.

Ранее маршруты речного электротранспорта интегрировали в систему навигации столичного транспорта. На всех 24 причалах уже разместили указатели. Для обозначения речного электротранспорта специалисты разработали собственный дизайн.

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