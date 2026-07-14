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14 июля, 20:52

Экономика

Петербургская биржа внедрит поставки бензина только конечным потребителям

Фото: ТАСС/Бизнес Online/Олег Спиридонов

Санкт-Петербургская международная товарно-сырьевая биржа (СПбМТСБ) вводит новый механизм, который разрешает покупку бензина исключительно для собственного потребления или для конечных потребителей. Мера начнет действовать с 21 июля, сообщили в пресс-службе торговой площадки.

Изменения направлены на обеспечение недискриминационного доступа к биржевым нефтепродуктам.

Нарушение нового порядка будет расцениваться как несоблюдение правил организованных торгов. В этом случае биржа может применить санкции – вплоть до приостановления или полного прекращения допуска участника к торгам.

Ранее в Ленобласти было решено установить для автомобилей чиновников такой же лимит на топливо, какой действует на заправках для всех жителей. Аналогичные ограничения будут действовать и для служебных автомобилей чиновников местных администраций. Глава региона Александр Дрозденко подчеркнул, что на решение текущих задач этого объема бензина будет достаточно.

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