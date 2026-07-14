Автобус сбил молодую женщину в Ярославле

Фото: телеграм-канал "Госавтоинспекция Ярославской области"

В Ярославле автобус сбил молодую женщину. Об этом РИА Новости сообщили в экстренных службах региона.

ДТП произошло на проспекте Октября. По предварительным данным, автобус проехал на красный свет. В результате случившегося женщина получила серьезные травмы, ее оперируют.

По словам собеседника агентства, пострадавшая является жительницей Магадана. Ей 26 лет, однако в соцсетях ее называют девочкой-подростком.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД и эксплуатации транспортных средств, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Прокуратура региона контролирует ход и результаты расследования.

Ранее ДТП произошло на пересечении Кантемировской улицы и Пролетарского проспекта на юге Москвы. На светофоре столкнулись 3 автомобиля, в том числе такси. Одна из машин перевернулась.