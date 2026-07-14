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14 июля, 14:45

Происшествия

Три автомобиля столкнулись на Садовом кольце

Фото: depositphotos/svedoliver

ДТП с участием трех автомобилей произошло на внешней стороне Садового кольца. Об этом сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

Автомобили столкнулись в районе поворота на 2-й Смоленский переулок. На месте ЧП уже работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются, указали в пресс-службе.

При этом движение по внешней стороне Садового кольца было затруднено на 2,4 километра. Проехать на этом участке водители могли лишь по четырем полосам из шести.

Ранее три машины столкнулись на 23-м километре Калужского шоссе. Авария произошла на участке дороги по направлению в область. В результате ДТП погиб один человек, еще один пострадал.

Три автомобиля столкнулись на Садовом кольце в центре Москвы

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