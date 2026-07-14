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14 июля, 16:02

Мэр Москвы

Собянин сообщил об уничтожении уже 23 летевших на Москву беспилотников

Фото: MAX/"Минобороны России"

Средства ПВО Минобороны сбили еще пять беспилотников, летевших на Москву. Об этом во вторник, 14 июля, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

Мэр уточнил, что сейчас специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков дронов.

Попытки атаковать столицу продолжаются с утра 14 июля. К настоящему моменту известно об уничтожении уже 23 вражеских БПЛА.

В связи с угрозой аэропорт Жуковский вводил временные ограничения на работу – авиагавань не принимала и не выпускала самолеты. Спустя несколько минут ограничения отменили.

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