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14 июля, 14:57

Мэр Москвы

Собянин: система ПВО отразила атаку еще семи БПЛА на подлете к Москве

Фото: mil.ru

Еще семь вражеских беспилотников, целью которых являлась Москва, перехватили российские силы ПВО. Все они были сбиты, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.

При отражении атаки дроны разлетелись на фрагменты, на места падения которых были вызваны экстренные службы. Они уже приступили к работе.

Попытки пробиться в воздушное пространство столичного региона продолжаются с утра вторника, 14 июля. К настоящему моменту общее число сбитых БПЛА достигло 18.

В связи с угрозой аэропорт Жуковский объявлял о временной приостановке приема и выпуска воздушных судов. Однако ограничения были оперативно сняты.

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