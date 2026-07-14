14 июля, 14:57Мэр Москвы
Собянин: система ПВО отразила атаку еще семи БПЛА на подлете к Москве
Фото: mil.ru
Еще семь вражеских беспилотников, целью которых являлась Москва, перехватили российские силы ПВО. Все они были сбиты, сообщил Сергей Собянин на своей странице в МАХ.
При отражении атаки дроны разлетелись на фрагменты, на места падения которых были вызваны экстренные службы. Они уже приступили к работе.
Попытки пробиться в воздушное пространство столичного региона продолжаются с утра вторника, 14 июля. К настоящему моменту общее число сбитых БПЛА достигло 18.
В связи с угрозой аэропорт Жуковский объявлял о временной приостановке приема и выпуска воздушных судов. Однако ограничения были оперативно сняты.