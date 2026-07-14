Певец Газманов рассказал, что подарил дочери на свадьбу свое выступление

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Народный артист РФ Олег Газманов рассказал, что на свадьбу дочери Марианны подарил молодоженам свое выступление, передает РИА Новости.

"Прежде всего я, конечно, помог им это сделать. Во-вторых, я там спел несколько песен. Всего лишь несколько, но они все были к месту", – поделился певец.

Артист с юмором рассказал, что свадьба прошла без драки и получилась веселой. Газманов признался, что выдавал дочь замуж с чувством радости, поскольку это все равно неизбежно.

22-летняя Марианна вышла замуж за своего избранника Максима в начале июля. Регистрация брака прошла в Грибоедовском дворце бракосочетания в Москве.

Ранее сообщалось, что блогер и телеведущая Ида Галич вышла замуж за бизнесмена Олега Ледвича. Пара организовала для гостей отдельный рейс на свою свадьбу в Северную Осетию.