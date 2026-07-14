Баллы городской программы "Миллион призов" можно вновь получить за сдачу вторсырья

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Москвичи вновь могут получить баллы городской программы лояльности "Миллион призов" за сдачу вторсырья, передает портал мэра и правительства столицы со ссылкой на комплекс городского хозяйства.

Участникам проекта "Город заданий" стали доступны два задания: в первом из них нужно подготовить от 3 до 5 пластиковых или стеклянных емкостей и опустить их в специальные желтые или зеленые контейнеры.

В рамках второго задания нужно сдать не менее 5 видов вторсырья в экоцентр "Экотехпрома". Для подтверждения выполнения обоих заданий нужно отметить геопозицию в отчетной форме приложения "Город заданий", сделать фото и видеозапись, а затем завершить заполнение отчета.

Впервые такие миссии появились в проекте в конце прошлого года, но уже весной 2026 года стали доступны пользователям. Москвичи смогли выполнить свыше 22 тысяч заданий. Кроме прочего, москвичи могут выполнить задание по сдаче батареек на переработку. Подробные условия участия опубликованы на сайте проекта.

За успешное выполнение заданий горожане получат 550 или 590 баллов программы "Миллион призов". Их можно будет использовать для получения товаров или услуг организаций-партнеров либо отправить на благотворительность.

Ранее стало известно, что участники программы "Миллион призов" направили на помощь бойцам СВО уже более 152 миллионов рублей. С августа 2024 года на сайте проекта появилась возможность перечислять накопленные баллы в поддержку военнослужащих, а также на гуманитарную помощь жителям новых и приграничных территорий. Пожертвования поступают непрерывно, один балл равен одному рублю.

