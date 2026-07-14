Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит выписали из больницы после пересадки легкого

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Кронпринцессу Норвегии Метте-Марит выписали из больницы после трансплантации легкого. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на норвежский королевский дом.

Операцию провели в середине июня. По словам представителя госпиталя Аре Хольма, состояние здоровья кронпринцессы хорошее. В следующие полгода ей предстоит физическая реабилитация под наблюдением врачей.

Кроме того, Хольм добавил, что при благоприятном сценарии здоровье Метте-Марит стабилизируется примерно через год.

В свою очередь, кронпринцесса выразила благодарность близким и сотрудникам больницы, отдельно отметив "всех, кто соглашается на донорство органов".

Кронпринц Хокон заявил, что воспринял выписку супруги с большим облегчением. Его рабочий график будет составлен так, чтобы он мог проводить время с ней.

"Как ожидается, кронпринцесса не будет участвовать в официальных мероприятиях в период реабилитации", – заявили в королевском доме.

Болезнь была диагностирована у кронпринцессы в 2018 году. Ряд обследований выявил серьезное ухудшение состояния здоровья. В декабре 2025-го стало известно, что Метте-Марит может понадобиться трансплантация из-за хронического фиброза легких.