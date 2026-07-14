Юрист Георгиева: за слив бензина из чужого авто грозит до двух лет тюрьмы

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Штраф в размере до 80 тысяч рублей или лишение свободы на срок до 2 лет грозит за кражу топлива из чужого авто. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Жителя Подмосковья уличили в сливе бензина из каршеринговых машин. В общей сложности он похитил 98 литров. Кроме того, ранее мужчина привлекался к административной ответственности за вождение в пьяном виде. В итоге суд приговорил его к лишению свободы на 2 года и 6 месяцев.

По словам Георгиевой, в целом за слив чужого бензина накажут в зависимости от суммы ущерба.





Алла Георгиева юрист Если она не превышает 2 500 рублей, то ответственность будет административной по статье о мелком хищении (7.27 КоАП). Она предусматривает за кражу до 1 000 рублей штраф в размере до пятикратной стоимости похищенного (но не менее 1 000) или административный арест на срок до 15 суток. Другой вариант – обязательные работы продолжительностью до 50 часов.

За ущерб, составивший больше 1 000, но в пределах до 2 500 рублей, также может последовать штраф до пятикратной суммы украденного, но минимум 3 000 рублей, или арест до 15 суток, либо обязательные работы на срок до 120 часов.

При этом слив бензина на сумму больше 2 500 рублей уже переходит в раздел уголовного кодекса и наказывается по статье о краже (158 УК РФ) штрафом до 80 тысяч рублей. Крайняя мера – лишение свободы на срок до двух лет, пояснила юрист.

"При выборе меры пресечения будут учитывать все обстоятельства. При этом факт, что нарушитель регулярно сливал бензин из разных машин, будет отягчать наказание. Поэтому его как минимум может ждать самый большой из возможных штрафов", – подчеркнула эксперт.

Говоря о доказательствах, Георгиева подчеркнула, что, если потерпевший не успел поймать виновного с поличным, надо срочно обращаться с заявлением в управляющую компанию и запрашивать видеозаписи за определенный промежуток времени. Возможно, камерам удалось зафиксировать момент преступления. Тогда с видеоматериалами можно будет обратиться в полицию, заключила эксперт.

Ранее автоюрист Лев Воропаев предупредил, что водитель не вправе ездить с животным на руках, поскольку всегда есть риск, что оно испугается, начнет метаться и тем самым создаст аварийную ситуацию. Также нельзя допускать, чтобы питомец свободно перемещался по салону, лежал на передней панели машины и мог как-то воздействовать на элементы управления.

