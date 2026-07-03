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03 июля, 17:45

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Юрист Георгиева: подросткам грозит до 5 лет тюрьмы за выбрасывание вещей из окон

Юрист рассказала, что грозит подросткам за сброс вещей из окон ради забавы

Фото: 123RF.com/dubova

Подросткам, которые ради развлечения сбрасывают с верхних этажей какие-либо предметы, грозят штрафы и продолжительные тюремные сроки. Об этом Москве 24 рассказала юрист Алла Георгиева.

Ранее в Сети распространилось снятое в Подмосковье видео, на котором дети сбрасывают с восьмого этажа пятилитровую бутылку с водой.

Георгиева отметила, что подобные ситуации не редкость, и, когда они происходят, бездействовать нельзя. Почувствовав свою безнаказанность, нарушители могут повторять такие шалости много раз, и в итоге пострадает чье-то имущество или здоровье.

Первое, что необходимо сделать, – поговорить в домовом чате с соседями: возможно, удастся найти среди них свидетелей произошедшего и тех, кто сфотографировал или снял все на видео. Далее надо обязательно обратиться в управляющую компанию с просьбой предоставить видеозаписи со всех находившихся рядом камер – вполне возможно, что на них будет зафиксирован момент нарушения, – а также в полицию.
Алла Георгиева
юрист

В целом такое поведение может рассматриваться по статье о мелком хулиганстве (20.1 КоАП РФ), которая предусматривает штраф от 500 до 1 тысячи рублей. Однако такое наказание возможно только после достижения 16 лет.

Если виновные младше, то отвечать придется их родителям по статье о неисполнении обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних (5.35 КоАП РФ). С них взыщут штраф от 500 до 2 тысяч рублей.

"Надо также помнить, что подобная шалость легко может привести к повреждению чужого имущества, например, если бутылка упадет на припаркованный внизу автомобиль, разобьет чье-то окно или сломает лежащую на балконе вещь. В этом случае пострадавший вправе сделать оценку ущерба и добиться его возмещения в суде", – подчеркнула Георгиева.

Расходы лягут на родителей ребенка младше 16 лет, либо если он старше, но не имеет официального заработка.

При этом юрист предупредила, что если в результате хулиганских действий детей кто-то погибнет или тяжело пострадает, то уже с 14 лет их могут привлечь к ответственности по части 2 статьи 167 УК РФ. Наказание предусматривает принудительные работы на срок до 5 лет либо лишение свободы на тот же период.

Ранее эксперт напомнила, что участников шумных компаний, собирающихся по ночам во дворе, могут наказать штрафом от 2 тысяч рублей и арестовать на срок до 15 суток. При этом в Москве шуметь запрещено с 23:00 до 07:00.

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