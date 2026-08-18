Водителя грузовика арестовали после смертельной аварии с автобусом в СВАО

Фото: МАХ/"ПРОКУРАТУРА МОСКВЫ"

Обвиняемый в нарушении ПДД и смертельном ДТП на северо-востоке Москвы 36-летний водитель грузовика заключен под стражу. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Москвы.

Уточняется, что мужчине предъявлено обвинение. Вину он признал, однако в судебном заседании возражал против избрания меры пресечения в виде заключения под стражу. Привлечение водителя к уголовной ответственности остается на контроле прокуратуры.

Дорожный инцидент произошел 17 августа на пересечении дублера Дмитровского и Долгопрудненского шоссе. Водитель грузового автомобиля в какой-то момент проехал перекресток на запрещающий сигнал светофора, после чего столкнулся с пассажирским автобусом.

В результате аварии погиб пассажир автобуса. Еще шесть человек были госпитализированы, двоим оказали помощь на месте.

