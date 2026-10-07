Юрист Ярмуш: за тайную трансляцию онлайн-свиданий могут посадить на 6 лет

07 октября, 13:17Общество
Фото: depositphotos/AndreyPopov
За тайную трансляцию онлайн-свиданий ради заработка может грозить до 6 лет лишения свободы. Об этом Москве 24 рассказала адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш.
Ранее телеграм-канал Baza сообщил, что стример из Тюмени после знакомств с девушками в Сети зазывал их в видеочат и во время флирта уговаривал раздеться до белья. Собеседницы не догадывались, что за трансляцией наблюдали подписчики и присылали донаты. По данным СМИ, один из зрителей перевел порядка 40 тысяч рублей.
Ярмуш подчеркнула, что действие стримера не безобидная шутка, а уголовно наказуемое деяние.
Во-вторых, каждая пострадавшая девушка, согласно статье о защите чести, достоинства и деловой репутации (152 ГК РФ), вправе требовать удаления порочащей ее информации и возмещения морального вреда, добавила эксперт.
"Наказание будет самым суровым, если судебная экспертиза признает, что распространенные видео приравниваются к порнографическим материалам. Стримера в этом случае привлекут к ответственности по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов или предметов (242 УК РФ). Рассматриваться будет именно 3 ю-я часть, потому что распространение происходило через интернет. Это значит, виновного имеют право посадить в тюрьму на срок от 2 до 6 лет", – подчеркнула Ярмуш.
Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что уголовный срок можно получить даже при установке видеокамеры возле двери, если она снимает пространство входа в квартиры соседей. Особенно строго будут судить в ситуации, если владелец разместит видео с кем-то из жильцов в интернете.