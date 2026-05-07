07 мая, 18:21

Общество
Юрист Русяев: за скрытую съемку интимных частей тела грозит до двух лет колонии

Фото: 123RF.com/liudmilachernetska

Штраф на сумму до 300 тысяч рублей или 2 года колонии грозят за скрытую съемку интимных частей тела, которую также называют апскертингом. Об этом Москве 24 рассказал юрист Илья Русяев.

Ранее москвичка пожаловалась в Сети, что стала жертвой апскертинга в метро. Девушка была в юбке и случайно заметила, как сидевший напротив мужчина фотографировал и снимал на видео ее интимные части тела.

Русяев отметил, что для разрешения ситуации потерпевшей нужно было сразу обратиться в транспортную полицию с заявлением и добиться его регистрации в книге учета сообщений о происшествиях (КУСП) с выдачей талона-уведомления.

"В заявлении важно указать линию, станцию, время произошедшего, приметы нарушителя, а также попросить изъять у него телефон и проверить удаленные файлы", – добавил эксперт.

Если интимные фотографии действительно будут обнаружены, снимавшему может грозить даже тюремный срок, считает юрист.

В российском законодательстве нет отдельной нормы про тайную съемку интимных зон и нижнего белья под одеждой. Однако это может квалифицироваться по части 1 статьи о нарушении неприкосновенности частной жизни (137 УК РФ) как незаконный сбор сведений. Санкция предусматривает штраф до 200 тысяч рублей либо обязательные работы до 360 часов и другое, а в качестве крайней меры – лишение свободы до 2 лет. Если при этом было использовано служебное положение, срок увеличивается до 4 лет.
Илья Русяев
юрист

Если обнаружится, что данные записи были кому-то пересланы, выложены в интернет, проданы или использовались на порноресурсе, дело может рассматриваться по статье о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов (242 УК РФ). По ней могут наказать штрафом на сумму от 100 до 300 тысяч рублей или также лишить свободы на срок до 2 лет, пояснил Русяев.

Ранее юрист Алла Георгиева предупредила, что, если в объектив установленной возле квартиры видеокамеры попадет не только вход в собственное жилье, но и двери соседей, это может расцениваться как нарушение права других на частную жизнь. Особенно строго будут судить в ситуации, если владелец разместит видео в интернет.

Трошина Любовь

обществоэксклюзив

