28 мая, 12:03

Общество

Жительница США рассказала, как встретилась с Богом после остановки сердца

Фото: depositphotos/photographee.eu​

Жительница США Барбара Бартоломе рассказала, как около 40 лет назад встретилась с Богом после остановки сердца. Об этом пишет The Sun.

По словам Бартоломе, когда ей был 31 год, врачи назначили ей операцию на позвоночник. Во время подготовки к процедуре в ее спинномозговой канал ввели вещество, содержащее йод, однако в какой-то момент лаборант случайно толкнул стол, на котором она лежала, и вещество попало ей в мозг. Женщина потеряла сознание.

После того, как она открыла глаза, Бартоломе поняла, что парит над больничной койкой и якобы видит, как за ее жизнь борются врачи. При этом она чувствовала себя так, словно была "завернута в прекрасное одеяло любви и принятия".

Затем женщина встретила существо, "подобное Богу". Пациентка просила вернуть ее в реальный мир, однако существо начало показывать ей неприятные воспоминания. В этот момент Бартоломе поняла, что должна изменить свою жизнь, в частности уйти от мужа.

После этого женщина очнулась – врачи смогли ее реанимировать, а на следующей день ей сделали операцию. Бартоломе подчеркнула, что уверена в реальности происходящего и что она никогда не страдала от галлюцинаций, не употребляла наркотики и не пила.

Восстановившись, женщина ушла от мужа, а позднее смогла найти свою настоящую любовь.

"Я не верю, что мы попадаем в рай или ад, вместо этого мы возвращаемся домой, туда, откуда мы пришли", – заключила Бартоломе.

Ранее в 2021 году британец Гейб Пуаро получил тяжелую черепно-мозговую травму, упав с электроскейтборда. Он пробыл 18 дней в коме, из-за сильного давления череп пациента едва не раскололся изнутри. После этого его якобы разбудил Дух Господень. Иисуса он описал как мужчину ростом около 180–183 сантиметров, у него смуглая кожа восточного типа и слегка вьющиеся волосы средней длины.

