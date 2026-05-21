Mirror: вышедший из комы британец рассказал, что у Иисуса смуглая кожа и вьющиеся волосы

Фото: depositphotos/sudok1

Британец Гейб Пуаро встретил Иисуса Христа после клинической смерти. Об этом сообщает сайт "Комсомольской правды" со ссылкой на Mirror.

В 2021 году мужчина получил тяжелую черепно-мозговую травму, упав с электроскейтборда. Он пробыл 18 дней в коме, из-за сильного давления череп пациента едва не раскололся изнутри.

О встрече с Иисусом Пуаро рассказал в беседе с подкастером Лилой Роуз. По его словам, его разбудил Дух Господень, после чего память вернулась к нему за пару дней. Иисуса он описал как мужчину ростом около 180–183 сантиметров, у него смуглая кожа восточного типа и слегка вьющиеся волосы средней длины.

При этом мужчина подчеркнул, что словами невозможно передать истинный облик Христа. Он считает, что ближе всего к оригиналу знаменитая Туринская плащаница.

Сейчас Пуаро посвятил себя рассказам о том, как демоны разжигают конфликты между людьми через президентов.

Ранее житель Германии Герхард Шуг заявил, что увидел ад после попытки самоубийства и комы. Он описал его как мрачный замок, а на троне якобы сидел дьявол.

По словам мужчины, некоторые человеческие души в аду перемалывали у черных камней. Он также рассказал, что увиденное очень его напугало. После этого Шуг изменил отношение к жизни и заявил, что у человека нет права совершать самоубийство.