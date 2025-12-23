Форма поиска по сайту

23 декабря, 15:43

В мире
DM: американский священник умер на 105 минут и ожил после слов от Иисуса

Американский священник умер на 105 минут и ожил после слов от Иисуса

Фото: depositphotos/sudok1

Американский священник Дин Брэкстон пережил остановку сердца. Находясь без сознания, он "встретил" умерших родственников, ангелов и Иисуса Христа, сообщает aif.ru со ссылкой Daily Mail.

По словам 68-летнего мужчины, он находился в состоянии клинической смерти в течение 105 минут. За это время он увидел Иисуса Христа, который сказал мужчине, что его время умирать еще не пришло. После этого священник очнулся.

Врачи, которые уже заполняли документы для морга, рассказали, что у Брэкстона чудом не повредился мозг после долгой гипоксии. Сам священник описывает пережитый опыт как состояние невероятной радости, покоя и утешения.

Ранее 80-летний мужчина ожил во время собственных похорон в Турции. Инцидент произошел в одной из стамбульских мечетей Фатиха во время подготовки к поминальной молитве. Прихожане услышали щелчок из гроба, после чего глава района Айвансарай Галип Акчай заподозрил, что мужчина может быть жив, поэтому он вскрыл гроб и нащупал пульс.

