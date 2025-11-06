Mirror: австралиец на спор съел слизняка и спустя годы умер от инфекции

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В Австралии 19-летний регбист Сэм Баллард умер после того, как на спор съел слизня. Об этом сообщает "Газета.ру" со ссылкой на Mirror.

Молодой человек встретился на вечеринке с друзьями. В тот момент компания обратила внимание на "жуткое ползучее существо" и решила поспорить, кто сможет его съесть. Поддавшись на уговоры, регбист употребил слизняка. Однако оказалось, что тот был заражен легочным червем.

После вечеринки молодой человек сообщил о болях в ногах. Он предположил, что это связано с употреблением слизняка. Однако мать регбиста не придала значения плохому самочувствию сына.

Спустя время у Балларда выявили инфекцию мозга, после чего он впал в кому на 420 дней. Медики смогли его реанимировать, но регбист остался парализованным от шеи до носков. У него фиксировались проблемы с регуляцией температуры, а питался молодой человек только с помощью зонда.

Через некоторое время регбист скончался. Члены семьи Балларда не винят его друзей за произошедшее. По мнению родных умершего, те вели себя как друзья и не думали об угрозе для здоровья молодого человека.

Ранее в Новой Зеландии 21-летний житель Окленда умер после того, как выпил банку пива, подаренную ему начальником. После первого глотка напиток показался мужчине странным. Спустя время он стал проявлять агрессию, затем его состояние стало ухудшаться.

Пострадавшего доставили в больницу, где он впал в кому из-за полиорганной недостаточности. Через пять дней он скончался от остановки сердца. По данным СМИ, в банке пива содержался жидкий метамфетамин. Новозеландская полиция начала проверку и выявила глобальную сеть наркоторговцев.