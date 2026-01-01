Мужчину в Британии дважды задержали за проникновение в резиденцию принца Уильяма

Фото: AP Photo/Kirsty Wigglesworth

Полиция в Лондоне дважды задержала мужчину, который проник на территорию резиденции принца Уильяма и его супруги Кейт Миддлтон, сообщает The Sun.

39-летний Дерек Иган был задержан 21 и 23 декабря сотрудниками специального подразделения Скотленд-Ярда, отвечающего за безопасность членов королевской семьи, в садах Кенсингтонского дворца. После первого инцидента мужчина был отпущен под залог.

При этом к тому моменту принц и принцесса Уэльские уже прибыли на территории поместья Сандрингем на востоке Англии. В нем королевская семья традиционно встречает Рождество 25 декабря.

Ранее британский журнал Vogue признал Миддлтон самой модной знаменитостью 2025 года. Она оказалась в топе влиятельных людей в модной индустрии наряду с писательницей Алексой Чанг, манекенщицей Сиенной Миллер, супермоделями Кейт Мосс и Наоми Кэмпбелл, а также дизайнером Викторией Бекхэм.

