Губернатор Херсонской области опубликовал фото с места атаки ВСУ на Хорлы

Фото: телеграм-канал "Владимир Сальдо"

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо опубликовал в своем телеграм-канале фотографии с места атаки ВСУ на кафе и гостиницу в селе Хорлы.

На снимках виден крупный пожар и последствия удара. Кроме того, на фото видно полностью разрушенное кафе с упавшей крышей и перегоревшими балками, а также накрытое белой простыней тело одного из погибших.

1 января Сальдо рассказал, что в результате атаки ВСУ по кафе и гостинице погибли около 24 человек, а более 50 получили ранения. По его словам, удар был нанесен почти под бой курантов, а среди погибших есть ребенок.

Возбуждено уголовное дело по статье "Террористический акт". Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к случившемуся. Их действиям будет дана правовая оценка.

Сергей Собянин выразил соболезнования близким погибших и отметил, что Москва готова оказать всю необходимую помощь.

