Световая проекция в честь Дня защитника Отечества появилась на здании кабмина

Фото: телеграм-канал "Правительство России"

На здании правительства России в Москве появилась световая проекция, посвященная Дню защитника Отечества. Об этом сообщает телеграм-канал кабмина РФ.

"Поздравляем россиян с наступающим праздником, который олицетворяет мужество, отвагу, доблесть и честь", – указали в телеграм-канале.

Ранее стало известно, что в честь 23 февраля колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ украсят праздничной подсветкой. В вечернее время архитектурная подсветка засияет цветами государственного флага России.

Кроме того, потолочный свод станции "Трубная" метрополитена Москвы украсят более чем 500 декораций. В этот раз пассажиры Люблинско-Дмитровской линии увидят множество армейских звезд и надписи "23 февраля. День защитника Отечества!".

