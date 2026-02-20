"Солнце Москвы" получит подсветку в цветах флага РФ к 23 февраля

Фото: ТАСС/Софья Сандурская

Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ украсят праздничной подсветкой ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аттракциона.

В вечернее время архитектурная подсветка засияет цветами государственного флага России. Она станет символом уважения к защитникам, проявлением народной солидарности и поддержки общенационального праздника, подчеркнула пресс-служба.

Световое оформление будет частью городского праздничного пространства. Его можно будет увидеть из разных точек северо-востока столицы.

Ранее сообщалось, что потолочный свод станции "Трубная" метрополитена Москвы к 23 февраля украсят более чем 500 декораций. В этот раз пассажиры Люблинско-Дмитровской линии увидят множество армейских звезд и надписи "23 февраля. День защитника Отечества!"

Кроме того, в Москве выпустили тематические карты "Тройка" к 23 февраля. Они доступны в двух вариантах: с символикой Дня защитника Отечества и датой праздника. Приобрести их можно на стойках "Живое общение", в магазинах метро и на маркетплейсах.

