20 февраля, 15:18Город
"Солнце Москвы" получит подсветку в цветах флага РФ к 23 февраля
Фото: ТАСС/Софья Сандурская
Колесо обозрения "Солнце Москвы" на ВДНХ украсят праздничной подсветкой ко Дню защитника Отечества. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу аттракциона.
В вечернее время архитектурная подсветка засияет цветами государственного флага России. Она станет символом уважения к защитникам, проявлением народной солидарности и поддержки общенационального праздника, подчеркнула пресс-служба.
Световое оформление будет частью городского праздничного пространства. Его можно будет увидеть из разных точек северо-востока столицы.
Ранее сообщалось, что потолочный свод станции "Трубная" метрополитена Москвы к 23 февраля украсят более чем 500 декораций. В этот раз пассажиры Люблинско-Дмитровской линии увидят множество армейских звезд и надписи "23 февраля. День защитника Отечества!"
Кроме того, в Москве выпустили тематические карты "Тройка" к 23 февраля. Они доступны в двух вариантах: с символикой Дня защитника Отечества и датой праздника. Приобрести их можно на стойках "Живое общение", в магазинах метро и на маркетплейсах.
Манежную площадь украсили триколорами к 23 февраля