Экономист Колганов раскритиковал идею ввести акцизы на фастфуд

Общественники предложили ввести в России акцизы на чипсы, фастфуд и сладости. В плюсах и минусах возможного нововведения разбиралась Москва 24.

Налог на вредное

С инициативой распространить акцизы на ультрапереработанные продукты с высоким содержанием сахара, соли и насыщенных жиров выступили в общероссийском общественном движении "Здоровое Отечество". Соответствующее письмо за подписью главы движения Екатерины Лещинской было направлено вице-премьеру – руководителю аппарата правительства РФ Дмитрию Григоренко, сообщил ТАСС со ссылкой на текст документа.

В частности, авторы идеи предложили включить в перечень подакцизных товаров такие категории, как чипсы, снеки, кондитерские изделия и фастфуд.





из письма движения "Здоровое Отечество" Во избежание избыточного регулирования и точечного воздействия на наиболее вредные позиции критерии отнесения продукции к подакцизной должны быть разработаны совместно с министерством здравоохранения и профильным научным сообществом.

Необходимость таких мер объяснили критической ситуацией с пищевым поведением россиян. В движении привели статистику Минздрава, согласно которой заболеваемость ожирением в стране за последние пять лет выросла на 52%. При этом впервые о наличии диагноза ежегодно узнают более полумиллиона граждан.

Кроме того, тревогу у общественников вызвал анализ рынка детских продуктов, который показал в товарах высокое содержание сахара и насыщенных жиров при недостаточном балансе микронутриентов. При этом маркировки "натуральность" и "польза" зачастую не соответствуют реальному составу.

Деньги от собранных акцизов движение предложило направить в том числе на развитие детско-юношеской спортивной инфраструктуры, а также поддержку массового спорта и программ ГТО. Также авторы инициативы исходят из того, что налоги на вредную пищу должны сопровождаться повышением доступности полезного питания.

В России не впервые поднимается проблема пищевых привычек россиян. Ранее депутат Госдумы Анна Скрозникова предлагала ограничить использование популярных детских персонажей для продвижения продуктов с высоким содержанием сахара, соли и жиров. По ее мнению, такая маркетинговая практика формирует нездоровые предпочтения, поскольку ребенок воспринимает знакомые образы как сигнал безопасности.

Также в парламенте звучало предложение установить в российских школах вендинговые автоматы с полезными продуктами. По мнению авторов идеи, это даст детям возможность перекусить, не выходя из учебного заведения и не покупая в магазинах шоколад и газированные напитки.

Разгонит инфляцию?

Вводить подобные акцизы пока рано, подчеркнул в разговоре с Москвой 24 зампред комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный. Он объяснил это тем, что единых критериев полезности продуктов на сегодняшний день не существует.

Чтобы они появились, парламентарий предложил развивать маркировку "Светофор", где зеленым помечаются полезные товары, желтым – нейтральные, и красным – вредные.





Алексей Куринный зампред комитета Госдумы по охране здоровья Такую маркировку нужно донести до потребителей, чтобы они могли делать осознанный выбор. После того как эта система заработает, можно решать вопросы о введении или не введении соответствующих акцизов.

При этом депутат напомнил, что метод решения вопросов здоровья через экономическое воздействие действительно эффективен. Например, в отношении алкоголя и табака, когда за счет повышения цен снижается доступность таких товаров.

"Но применять этот инструмент нужно очень аккуратно и только по абсолютно выверенным поводам. Когда совершенно очевидно, что продукт вреден и отрицательно влияет на здоровье и экономику в целом", – добавил Куринный.

В отношении товаров, по которым не доказан вред на уровне табака и спиртного, торопиться с акцизами не стоит, убежден депутат.

В то же время заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Андрей Колганов объяснил в разговоре с Москвой 24, что реализация таких мер может разогнать инфляцию вообще на все продукты.





Андрей Колганов заведующий лабораторией сравнительного исследования социально-экономических систем экономического факультета МГУ Повышение акцизов на эти товары (а они занимают довольно заметную долю в товарообороте) неизбежно приведет к росту цен. Это скажется на общем уровне инфляции: увеличение стоимости одной группы часто провоцирует рост в других.

Например, если подорожают торты и пирожные, спрос может переключиться на печенье и шоколад. Тогда в цене вырастут эти группы товаров, объяснил принцип Колганов.

"Вторая проблема: лично я не уверен в способности экономических регуляторов одновременно поднять цены на вредные товары за счет акцизов и снизить на полезные. Боюсь, в реальности, кроме общего повышения уровня стоимости, добиться ничего не получится", – рассказал экономист.

Также неизвестно, перекроет ли доход от введения налога сокращение объема продаж таких товаров из-за падения спроса на них.

"Сама идея у меня отторжения не вызывает, но к ее практической реализации я отношусь скептически", – заключил Колганов.

Однако на рынке действительно есть продукты, которые объективно вредны. Причем не только для людей с ослабленным здоровьем, но и абсолютно здоровых, предупредила в разговоре с Москвой 24 врач-диетолог, кандидат медицинских наук Елена Соломатина.





Елена Соломатина врач-диетолог, кандидат медицинских наук Можно провести аналогию с машиной: есть новая, а есть старенькая, которая еле едет. Нагружая последнюю кирпичами, можно сделать вывод, что она сломается быстрее. Но это не значит, что на новую хорошую машину кирпичи не влияют, если возить их регулярно. В конце концов они добьют и ее – дело времени и частоты поездок.

Отвечая на вопрос касательно частоты употребления таких продуктов, Соломатина пояснила: чем реже, тем лучше.

"В идеале – вообще никогда. Нужно заменять это чем-то другим – фруктами, ягодами, альтернативными сладостями, которые не так вредят. Проблема в том, что многие перестали воспринимать вредную еду как риск. В ней особым образом подобраны вкусовые компоненты – сахар, соль, глутамат натрия", – рассказала Соломатина.

Последний элемент, по ее словам, провоцирует ощущение вкуса, посылая в мозг сигнал, что продукт очень качественный. В природе глутаминовая кислота давала древнему человеку понять, что еда свежая и в ней много белка, добавила специалист.

"В случае с чипсами срабатывают древние механизмы: соль – дефицит, сахар – быстрая энергия, жареное – легкоусвояемая еда. Мозг говорит: "Ешь больше, завтра может не быть". Выделяются гормоны удовольствия, закрепляется связь: съел вредное – получил комфорт. Дальше начинаются физиологические изменения", – рассказала Соломатина.

Кроме того, у увлекающихся снеками меняется микробиом: разрастаются микроорганизмы, питающиеся углеводами, – дрожжевые, кандиды, фирмикуты. В конце концов они начинают требовать еще больше такой еды, объяснила диетолог.

"Возникает инсулинорезистентность, энергия перестает поступать в клетки, мозг думает, что ее не хватает, и заставляет искать еще больше высокоэнергетической еды. Человек попадает в ловушку. Кроме того, жировая клетка имеет память: даже если мы ее опустошаем, она будет стремиться заполниться снова", – уточнила эксперт.

Диетолог обратила внимание, что в настоящее время диабет и сердечно-сосудистые заболевания "молодеют". Кроме того, при таком образе жизни есть риск развития атеросклероза, ухудшения памяти и работоспособности. Диагноз же зачастую выставляется, когда в организме все "сломано": при том же диабете обратного пути нет – можно лишь держать ситуацию под контролем, предупредила Соломатина.