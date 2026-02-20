Пожар произошел в ангаре в Балашихе

Фото: телеграм-канал "Москва с огоньком"

Пожар произошел в ангаре на площади 2,5 тысячи квадратов в Балашихе, сообщила пресс-служба МЧС РФ.

По предварительной информации, частично обрушилась кровля на площади 800 квадратных метров. Прибывшие спасатели вынесли из здания пять газовых баллонов.

К ликвидации пожара привлечено более 40 человек и 11 единиц техники. Подробности происшествия уточняются.

Ранее возгорание возникло в парк-отеле в Иркутске. По данным регионального МЧС, загорелась кровля на площади 500 квадратных метров. Из здания самостоятельно эвакуировались 20 человек.