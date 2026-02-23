Дежурные силы ПВО ликвидировали 152 украинских БПЛА над регионами РФ за ночь

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Дежурные силы ПВО перехватили и сбили 152 украинских БПЛА над регионами России в ночь на понедельник, 23 февраля. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

По информации ведомства, 65 дронов было ликвидировано в небе над Белгородской областью, 35 – над Саратовской областью, 16 – над Крымом, по 8 – над территориями Воронежской и Ростовской областей, по 4 – над Краснодарским краем и акваторией Азовского моря.

Также по 3 дрона – над территориями Волгоградской области и Республики Татарстан, по 2 – над Курской и Липецкой областями и по одному дрона – над Тульской и Тверской областями.

Ранее Сергей Собянин сообщил об уничтожении 25 украинских БПЛА, следовавших в сторону Москвы, вечером в воскресенье, 22 февраля. На месте падения обломков дронов работали специалисты экстренных служб.