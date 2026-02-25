Форма поиска по сайту

25 февраля, 11:27

Безопасность

В МВД предупредили о психологическом давлении мошенников после неудачного обмана

Фото: 123RF.соm/wombatzaa

После неудачной попытки обмана мошенники могут начать оказывать психологическое давление на потенциальную жертву. Об этом сообщает газета "Известия" со ссылкой на пресс-службу УБК МВД России.

Там привели в пример историю, когда мужчина в мессенджере получил от аферистов вредоносный файл и скачал его. После получения от программы запроса на доступ к сообщениям он отключил интернет и удалил ее, предотвратив взлом гаджета.

Позже мужчине позвонили злоумышленники под видом сотрудников полиции и пытались убедить его в том, что устройство все же взломано. Также его убеждали перевести денежные средства для спонсирования Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее россиянам рассказали, что для защиты от NFC-мошенников важно не устанавливать банковские приложения по непроверенным ссылкам.

Также нельзя по указанию снимать все деньги с карты и переносить их на "безопасный счет" и сообщать коды из СМС-сообщений. При редком использовании бесконтактной оплаты лучше отключать NFC на смартфоне.

Мошенники начали использовать имя портала mos.ru в своих схемах

безопасность

