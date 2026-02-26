РЕН ТВ: у матери ребенка, выпавшего из окна десятого этажа в Петербурге, есть судимости

Фото: depositphotos/YGphoto

У матери двухлетнего ребенка, который выпал из окна десятого этажа в Санкт-Петербурге, есть судимости по нескольким статьям. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, 45-летняя женщина не работает. Ранее ее судили за кражу. Кроме того, она привлекалась к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей и распитие алкоголя в запрещенных местах.

Отец ребенка, 34-летний мужчина, работает кладовщиком. Судимостей у него нет. При этом полиция как минимум трижды привлекала его к ответственности за распитие алкоголя в общественных местах.

В СМИ добавили, что в семье также воспитываются двое 18-летних сыновей.

Инцидент произошел в Богатырском переулке Петербурга. Мать мальчика вышла из комнаты, а когда вернулась, ребенка уже не было. Прохожие на улице заметили, что он свесился с подоконника, и растянули одежду, чтобы смягчить его падение. В итоге ребенок выжил. Его госпитализировали с кататравмой и сотрясением головного мозга.