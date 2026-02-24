Студентка РАНХиГС выпала из окна общежития

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Студентка Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС) выпала из окна общежития. Данную информацию Агентству "Москва" подтвердили в пресс-службе вуза.

СМИ ранее сообщили, что 25-летняя девушка выпала с восьмого этажа. От полученных травм она скончалась на месте.

Инцидент произошел днем 24 февраля в кампусе на проспекте Вернадского, уточнили представители вуза. На место происшествия оперативно прибыли экстренные службы. В настоящее время выясняются все обстоятельства случившегося.

Ранее восьмиклассница выпала с 4-го этажа школы в Санкт-Петербурге. В результате она получила травмы и была госпитализирована. В соцсетях указывали, что инцидент произошел в образовательном учреждении на проспекте Королева.