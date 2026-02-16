В Архангельской области ребенка госпитализировали после падения из окна школы

Фото: телеграм-канал "Прокуратура Архангельской области и Ненецкого автономного округа"

В городе Северодвинске Архангельской области ребенка госпитализировали после того, как он выпал из окна второго этажа школы. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Инцидент произошел в средней общеобразовательной школе № 22. Предварительно, школьник, чей возраст не утоняется, получил телесные повреждения. На место выехал прокурор Северодвинска Игорь Федоровцев.

Ведомство организовало проверку, по итогам которой даст оценку обстоятельствам и причинам случившегося, а также способствовавшим инциденту условиям. Вместе с тем планируется оценить обеспечение безопасности учащихся и полноту мер при оказании пострадавшему ребенку медицинской помощи.

"При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования", – подчеркнули в ведомстве.



Ранее восьмиклассница выпала с 4-го этажа школы в Санкт-Петербурге, в результате чего получила травмы и была госпитализирована. В соцсетях указывали, что инцидент произошел в образовательном учреждении на проспекте Королева. По факту произошедшего также организовали процессуальная проверка.