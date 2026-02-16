Редкая карточка Pokemon продана на аукционе за рекордные 16,5 млн долларов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/loganpaul

Уникальная коллекционная карточка японской франшизы Pokemon была продана на аукционе в США за рекордные 16,5 миллиона долларов, сообщает газета The Japan Times.

По ее данным, покупателем стал Энтони Скарамуччи – сын бывшего пресс-секретаря Белого дома. Торги проводила компания Goldin. Кроме того, такая цена стала рекордной не только для Pokemon, но и для всех коллекционных карточек в мире.

Подчеркивается, что это не просто карточка, а настоящее ювелирное изделие: кулон с изображением Пикачу выполнен из чистого золота и украшен 10 тысячами бриллиантов общим весом около 35 карат. Сама подвеска крепится к золотой цепочке, инкрустированной еще 6,5 карата драгоценных камней.

Экземпляр был выпущен в 1998 году ограниченным тиражом – всего 41 штука. Как отмечает газета, только за 2025 год в мире напечатали более 75 миллиардов обычных карт Pokemon. Эта же карточка стала единственной в истории, получившей высшую оценку от Professional Sports Authenticator.

Предыдущий рекорд также принадлежал Pokemon: в 2021 году американский блогер Логан Пол приобрел аналогичный экземпляр за 5,3 миллиона долларов, добавили в компании Goldin.

Франшиза Pokemon была создана компанией Nintendo в 1996 году и быстро обрела популярность. Сериал о приключениях Эша и Пикачу показывали в 192 странах, включая Россию.

Ранее первый выпуск комикса "Супермен" 1939 года, в котором главный герой впервые выступил в качестве сольного персонажа, был продан на аукционе Heritage за 9,12 миллиона долларов. Как писали журналисты, комикс был найден случайно тремя братьями, которые разбирали чердак дома своей умершей матери.