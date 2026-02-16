Форма поиска по сайту

16 февраля, 17:07

В мире

Редкая карточка Pokemon продана на аукционе за рекордные 16,5 млн долларов

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена в РФ)/loganpaul

Уникальная коллекционная карточка японской франшизы Pokemon была продана на аукционе в США за рекордные 16,5 миллиона долларов, сообщает газета The Japan Times.

По ее данным, покупателем стал Энтони Скарамуччи – сын бывшего пресс-секретаря Белого дома. Торги проводила компания Goldin. Кроме того, такая цена стала рекордной не только для Pokemon, но и для всех коллекционных карточек в мире.

Подчеркивается, что это не просто карточка, а настоящее ювелирное изделие: кулон с изображением Пикачу выполнен из чистого золота и украшен 10 тысячами бриллиантов общим весом около 35 карат. Сама подвеска крепится к золотой цепочке, инкрустированной еще 6,5 карата драгоценных камней.

Экземпляр был выпущен в 1998 году ограниченным тиражом – всего 41 штука. Как отмечает газета, только за 2025 год в мире напечатали более 75 миллиардов обычных карт Pokemon. Эта же карточка стала единственной в истории, получившей высшую оценку от Professional Sports Authenticator.

Предыдущий рекорд также принадлежал Pokemon: в 2021 году американский блогер Логан Пол приобрел аналогичный экземпляр за 5,3 миллиона долларов, добавили в компании Goldin.

Франшиза Pokemon была создана компанией Nintendo в 1996 году и быстро обрела популярность. Сериал о приключениях Эша и Пикачу показывали в 192 странах, включая Россию.

Ранее первый выпуск комикса "Супермен" 1939 года, в котором главный герой впервые выступил в качестве сольного персонажа, был продан на аукционе Heritage за 9,12 миллиона долларов. Как писали журналисты, комикс был найден случайно тремя братьями, которые разбирали чердак дома своей умершей матери.

Брошь Одри Хепберн продали на аукционе в Париже за 425 тыс долларов

