21 ноября, 10:18

Культура
AP: картину Фриды Кало "Сон (Кровать)" продали за рекордные 54,7 млн долларов

Картину Фриды Кало "Сон (Кровать)" продали за рекордные 54,7 млн долларов

Фото: TASS/AP/Kirsty Wigglesworth

Картину мексиканской художницы Фриды Кало "Сон (Кровать)" продали за 54,7 миллиона долларов, пишет RT со ссылкой на Associated Press.

Таким образом, был установлен ценовой рекорд для картин женщин-художниц.

Автопортрет художницы был написан в 1940 году. Ему удалось побить рекорд картины Джорджии О'Киф "Дурман/Белый цветок № 1", которая была продана за 44,4 миллиона долларов в 2014 году.

Ранее картина культового австрийского художника-символиста Густава Климта "Портрет Элизабет Ледерер" была продана в Нью-Йорке за рекордную сумму – 236,4 миллиона долларов. На полотне изображена дочка меценатов, которые поддерживали творчество художника. Девушка одета в легкий наряд с характерными узорами.

Как отметили в аукционном доме, данная картина стала самым дорогим лотом в сегменте современного искусства за всю историю торгов.

