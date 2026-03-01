Минтранс РФ: 32 российских судна находятся в зоне конфликта на Ближнем Востоке

Фото: РИА Новости/Виталий Тимкив

32 российских судна находятся сейчас в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Об этом сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

Ведомство указало, что вместе с Росморречфлотом своевременно предоставило экипажу российских кораблей всю информацию и рекомендации по действиям в сложившихся обстоятельствах. Также организован мониторинг ситуации.

Помимо этого, ведомство постоянно находится на связи с экипажами судов, которые находятся в зоне конфликта на Ближнем Востоке. Кроме того, в автоматическом режиме каждый час осуществляется контроль местоположения кораблей. На данный момент происшествий не выявлено.

Как сообщает глава МИД Ирана Аббас Аракчи телеканалу Al Jazeera, Иран пока не собирается перекрывать для судов Ормузский пролив, который соединяет Персидский залив с Оманским заливом и Аравийским морем. Эта зона является важной для поставок нефти и сжиженного природного газа (СПГ).

В связи с этим МИД РФ считает, что перекрытие Ормузского пролива для судов может привести к серьезному дисбалансу на мировых рынках нефти и газа, а также к прекращению экспорта из региона углеводородов. В частности, крупнейший в мире контейнерный перевозчик Maersk уже объявил, что временно прекращает все рейсы через данный маршрут на неопределенный срок.

Кроме того, компания предупредила, что на фоне ухудшения обстановки в сфере безопасности на Ближнем Востоке приостанавливает перевозки через Баб-эль-Мандебский пролив, пролегающий между Йеменом и африканским континентом.

При этом суда, курсирующие по маршрутам от Ближнего Востока и Индии до Средиземного моря и восточного побережья США, теперь будут проплывать вдоль мыса Доброй Надежды. После стабилизации ситуации Maersk пообещало отдать приоритет перевозкам через Суэцкий канал. При этом компания продолжает принимать заказы на перевозку грузов на Ближний Восток.

Ормузский пролив был закрыт для движения судов 28 февраля. Спустя время оманский центр морской безопасности сообщил, что у берегов Омана обстрелян нефтяной танкер Skylight, который плавал под флагом Палау. В результате 4 человека пострадали, экипаж судна эвакуирован.

Также стало известно о тонущем после атаки танкере в Ормузском проливе. На кадрах было видно охваченное огнем судно и идущий из рубки густой дым. Предварительно, поврежден нефтяной танкер Маршалловых островов MKD Vyom.

На этом фоне не менее 150 танкеров бросили якорь в открытых водах, не дойдя до Ормузского пролива. По данным СМИ, корабли остановились в открытом море у берегов крупных нефтедобывающих стран Персидского залива.

Израильская сторона и США нанесли удар по Ирану 28 февраля, после чего в Израиле было объявлено чрезвычайное положение. В ответ на это Иран атаковал Израиль, а также военные базы США в Бахрейне, Кувейте, Катаре, ОАЭ, Саудовской Аравии и Иордании.

Президент США Дональд Трамп предупредил, что интенсивные и точечные бомбардировки в Иране будут продолжаться без перерыва в течение всей недели или "столько, сколько потребуется для достижения мира на Ближнем Востоке". В свою очередь, постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал военную операцию США и Израиля против Исламской Республики безответственным шагом.

