Глава "Виту проект" Архипов подозревается в хищении 83,7 млн рублей у Росгвардии

Фото: depositphotos/spaxiax

Суд заключил под стражу до 15 апреля генерального директора компании "Виту проект" Сергея Архипова. Он подозревается в хищении бюджетных средств в размере 83,7 миллиона рублей у Росгвардии, передает ТАСС со ссылкой на судебные материалы.

Кроме того, возбуждено уголовное дело в отношении сотрудника ФГКУ "9-й ЦЗЗ Росгвардии" и других неустановленных лиц о злоупотреблении должностными полномочиями организованной группой при выполнении госзаказа и мошенничестве.

По данным следствия, в 2023 году они решили похитить средства, выделенные на строительство и реконструкцию объектов. Организованная преступная группа поспособствовала заключению допсоглашений об увеличении цены контракта между ФГКУ "9-й ЦЗЗ Росгвардии" и ООО "Виту проект". Полученные в качестве аванса деньги участники группы поделили между собой. При этом сам Архипов не признает себя виновным.

Ранее председатель комитета по госзаказу Денис Толстых был задержан в аэропорту "Пулково" по делу о превышении полномочий. Он пытался покинуть Санкт-Петербург. По данным следствия, в 2024 году группа работников комитета создала преступную схему, по которой ряду компаний предоставлялись преимущества и выигрыши в тендерах.