Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта, 13:02

Политика

Сийярто заявил, что Киев блокирует работу нефтепровода "Дружба" по политическим причинам

Фото: Getty Images via Anadolu/Russian Foreign Ministry

Украина по политическим причинам блокирует работу нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт обладает спутниковыми снимками, которые подтверждают, что нефтепровод находится в рабочем состоянии, а украинский лидер Владимир Зеленский лжет.

"Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода "Дружба", – цитирует дипломата телеканал М1.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" были приостановлены в феврале 2026 года. На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что эпоха дешевых российских энергоресурсов закончилась для Европы в 2022 году, обратного пути по этому направлению нет. Сийярто, в свою очередь, указывал, что Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, однако не собирается отказываться от выгодных и надежных поставок из России.

Читайте также


политика

Главное

Чем реставрационный тренд "ваби-саби" покорил сеть?

Некоторые признаются, что благодаря тренду пересмотрели свое мнение относительно старых вещей

Другие стали изучать историю предметов, которые раньше бесполезно хранились в шкафах

Читать
закрыть

Как защитить дачи от подтоплений в период половодий?

Стоит заранее подготовить дренажную систему

Можно попытаться перераспределить снег

Читать
закрыть

Как российские туристы переживают конфликт на Ближнем Востоке?

Сотни людей начали возвращать из аэропорта и расселять по гостиницам

Дубай функционирует штатно, а местные жители предлагают приютить оказавшихся в сложной ситуации туристов

Читать
закрыть

Что известно о гибели 11-летнего мальчика в Подольске?

Ребенок решил поиграть в тоннеле в сугробе – в это же время на территории работал снегоуборочный трактор

Тракторист не увидел ребенка, накрыл сугроб порцией снега, которая закрыла тоннель полностью

Читать
закрыть

Как защитить себя от аферистов в преддверии 8 Марта?

Мошенники чаще всего используют схемы, связанные с подарками

В праздник могут быть звонки якобы из "службы безопасности банка"

Читать
закрыть

Зачем зумеры начали массово бить себя молотками по лицу?

По мнению зумеров, такая практика якобы уплотняет кость, делая черты лица более острыми

Однако эксперты уверены: процесс неизбежно сопровождается негативными последствиями

Читать
закрыть

Скажется ли рост цен на оптоволокно на стоимости домашнего интернета?

При строительстве сетей стоимость прокладки в новых районах может вырасти

Подорожание коснется локально тех мест, где интернета раньше не было

Читать
закрыть

Чем опасен ранний выход из декрета?

В первые три года жизни для психологического развития ребенку важна мама

В состоянии стресса как у взрослых, так и у детей блокируется появление новых нейронов

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика