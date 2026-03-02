Фото: Getty Images via Anadolu/Russian Foreign Ministry

Украина по политическим причинам блокирует работу нефтепровода "Дружба", заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

По его словам, Будапешт обладает спутниковыми снимками, которые подтверждают, что нефтепровод находится в рабочем состоянии, а украинский лидер Владимир Зеленский лжет.

"Спутниковые снимки ясно демонстрируют, что нет никаких технических или инженерных причин для блокировки нефтепровода "Дружба", – цитирует дипломата телеканал М1.

Поставки российской нефти в Словакию и Венгрию по трубопроводу "Дружба" были приостановлены в феврале 2026 года. На фоне этой ситуации Будапешт и Братислава объявили о прекращении поставок дизельного топлива на Украину.



Президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что эпоха дешевых российских энергоресурсов закончилась для Европы в 2022 году, обратного пути по этому направлению нет. Сийярто, в свою очередь, указывал, что Венгрия открыта к диверсификации энергоносителей, однако не собирается отказываться от выгодных и надежных поставок из России.

