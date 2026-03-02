Форма поиска по сайту

02 марта, 14:31

Культура

"Мосбилет" приглашает на девять выставок в музеях и усадьбах

Фото: музей-заповедник "Останкино и Кусково"

С помощью сервиса "Мосбилет" можно приобрести билеты на выставки, которые проходят в музеях и усадьбах Москвы, передал портал мэра и правительства столицы.

"Михаил Булгаков и Владимир Волк" в Музее М. А. Булгакова

На этой выставке можно будет увидеть работы художника Владимира Волка, которые он написал под влиянием творчества писателя Михаила Булгакова. Первая картина была создана еще в 1955 году, а иллюстрации к роману "Мастер и Маргарита" появились в 1960–1970-х годах.

Свыше 4 тысяч произведений Волка хранятся в Государственной Третьяковской галерее, Саратовском государственном художественном музее имени А. Н. Радищева, а также в частных коллекциях в разных странах мира.

Выставка будет проходить с 3 марта до 7 июня по адресу Большая Садовая улица, дом 10. Посетить ее могут все желающие старше 6 лет.

"Михаил Булгаков. Путешествие из Москвы в Ленинград" в Музее М. А. Булгакова

Экспозиция расскажет об отношениях Булгакова с городом на Неве. Там писатель часто посещал литературные вечера, отдыхал, договаривался с театрами о постановках пьес и встречался с представителями творческой интеллигенции.

Посетители узнают о самых важных для Булгакова местах города. Среди них – Большой драматический театр, Невский проспект, Александровский парк, редакции "Красной газеты" и журнала "Красная панорама", гостиницы "Астория" и "Европейская", Ленинградский мюзик-холл, Красный театр.

Выставку можно посетить с 3 марта по 3 мая по адресу Большая Садовая улица, дом 10.

"Наставники Петра I: между традицией и новаторством" в музее-заповеднике "Коломенское"

Гости этой экспозиции узнают о людях, которые оказали влияние на взгляды и обучение Петра Великого. Это первый педагог будущего императора Никита Зотов, голландский купец и учитель Франц Тиммерман, государственный и военный деятель Франц Лефорт, голландский судостроитель Карштен Брандт и другие.

Посетителям расскажут о книгах, которые любил читать Петр, а также о его поездке в Европу. Особое внимание будет уделено его связи с Коломенским.

Выставка будет открыта с 3 марта по 19 июля. Гостей от 6 лет ждут по адресу проспект Андропова, дом 39, строение 69.

"Отпечатки. Алексей Илларионов и Александра Тихоненко. Керамика" в усадьбе Кусково

Выставка расскажет о работах художников-керамистов, супругов Алексея Илларионова и Александры Тихоненко. Их творчество наполнено экспериментами с цветовой палитрой и фактурами, а также вниманием к поэтике и повседневности.

Много работ мастера сделали из шамотной глины, которую получают путем обжига каолиновой глины, ее измельчения и смешивания с водой. Всего будет представлено около 70 работ, созданных в 2002–2026 годах.

Посетить выставку можно с 4 марта по 26 апреля по адресу улица Юности, дом 2, строение 13. Приглашаются гости старше 6 лет.

"Городецкие фантазии" в Галерее Ильи Глазунова

Посетители увидят полотна живописца, иллюстратора и скульптора Евгения Расторгуева. В 1970-х годах он изобразил жизнь небольшого выдуманного городка Его прототипом стал Городец в Нижегородской области, где художник провел детство.

Выставка будет открыта с 4 марта по 11 мая по адресу Малый Головин переулок, дом 10, строение 1. Посетить ее могут гости старше 6 лет.

"Меры пространства" в Московском музее современного искусства

Экспозиция будет открыта в рамках программы "Коллекция. Точка обзора" в образовательном центре музея. Там можно будет увидеть произведения Александра Панкина, Эдуарда Криммера, Ирины Тотибадзе, Владимира Стерлигова, Давида Бурлюка и других.

Изучать динамику пространства художники стали в начале прошлого века, вдохновившись теорией относительности Альберта Эйнштейна. Таким образом сформировались некоторые виды современного искусства, который будут представлены на выставке.

Попасть на выставку можно будет с 6 марта по 3 мая. Гостей старше 12 лет будут ждать по адресу Ермолаевский переулок, дом 17.

"Свобода и глушь. От Кенозерья до Поморья" в музее-заповеднике "Царицыно"

Выставка понравится любителям традиционного искусства и фольклора Русского Севера. Там можно будет увидеть расписные "небеса" из деревянных часовен, ткани, предметы мебели, лодку и элементы архитектуры.

Все желающие смогут посетить выставку с 17 марта по 18 октября. Она будет проходить по адресу Дольская улица, дом 1, строение 6.

"Искусство добродетельных жен" в музее-заповеднике "Коломенское"

Эта экспозиция покажет изделия из кружева, полотенца, скатерти и другие изделия, которые с помощью прялок, коклюшек и швеек создавали женщины в XIX – начале ХХ века. Гостям расскажут об этапах работы, основных техниках и материалах.

Выставка будет открыта с 19 марта 2026 года по 7 февраля 2027-го. Гости старше 6 лет смогут посетить ее по адресу проспект Андропова, дом 39, строение 72.

"Соль земли. Пигменты древнерусской живописи" в музее-заповеднике "Коломенское"

Выставка о дворце царя Алексея Михайловича станет частью серии экспозиций о природных минеральных пигментах. Гости узнают о том, как получаются краски для икон и чем они отличаются. Там будут представлены минералы и иконы из собрания "Коломенского".

Выставка будет открыта с 24 марта по 19 июля по адресу проспект Андропова, дом 39, строение 69.

Ранее стало известно, что выставка "Красота спасает мир", приуроченная к Международному женскому дню, откроется в Музее Победы 5 марта. Посетители смогут увидеть около 70 произведений различных эпох, включая как полотна XIX века, так и работы современных художников.

