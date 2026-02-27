Форма поиска по сайту

27 февраля, 18:51

Культура

Сервис "Мосбилет" представил подборку детских спектаклей

Фото: Театр сатиры

Сервис "Мосбилет" подготовил подборку спектаклей на городских площадках, подведомственных столичному департаменту культуры. Посетить их можно даже с самыми маленькими зрителями, а постановки рассчитаны на разные возрастные группы и интересы. Об этом сообщили на портале мэра и правительства столицы.

"В начале было…" – театр "Шалом"

Даты: 8, 21 марта, 12 апреля

Камерный спектакль расскажет историю сотворения мира и радости творчества. Дети через игру создадут собственную вселенную и научатся не бояться выходить за привычные границы, развивая воображение и творческие навыки.

"Малыш и Карлсон, который живет на крыше" – Театр сатиры

Дата: 11 апреля

История о дружбе Малыша и веселого Карлсона, его приключениях и встречах с жуликами Филле и Рулле. Дети увидят, как важно верить в чудеса и оставаться смелыми в любых ситуациях. Постановка по мотивам повести Астрид Линдгрен учит ценности дружбы и взаимопомощи.

"Лебединое озеро, или Как прынц невесту искал, а коты ему помогали" – Театр кошек Куклачева

Даты: 28 февраля, 1 марта

Добрая сказка с пушистыми артистами о принце, которому предстоит выбрать невесту. Дети станут свидетелями превращения лебедя в девушку, а также увидят, как герою приходится противостоять злому волшебнику и находить верные решения. Спектакль познакомит малышей с классическими сказочными сюжетами в игровой и безопасной форме.

"Муха-Цокотуха" – Театр на Юго-Западе

Даты: 9 марта, 12 апреля, 23 мая

Интерактивное представление по сказке Корнея Чуковского вовлечет детей в игру с актерами с момента входа в арт-кафе. Малыши смогут разгадать загадки, спеть песни, прочитать стихи и стать участниками самой сказочной истории, которая развивает внимание, память и коммуникацию.

"Котенок по имени Гав" – театр "Волшебная лампа"

Даты: 3, 9, 17, 24, 31 марта

Короткое и веселое представление о дружбе котенка и щенка научит детей принимать других, даже если они на них непохожи. История покажет, как через совместные действия можно решать конфликты и строить дружеские отношения. Спектакль поможет малышам научиться эмпатии и пониманию эмоций других.

"Вслед за старой сказкой" – "Уголок дедушки Дурова"

Даты: 4, 19, 25 марта, 9 апреля

Спектакль по мотивам русской народной сказки "Царевна-лягушка" расскажет о путешествии героев за невестами в лес, на Север и в Индию. На пути они встретят самых разных лесных, домашних и заморских животных, что сделает представление увлекательным и познавательным. Постановка развивает воображение и интерес к традиционной культуре.

"Красная Шапочка" – Театр марионеток

Даты: 5, 9, 19 марта

Музыкальный спектакль по мотивам сказки Шарля Перро напомнит детям о важности осторожности и взаимопомощи. Постановка научит различать хитрость и доброту, показывая, как смелость и смекалка помогают победить злодеев. Формат театрального кафе сделает представление интерактивным и живым.

"У лукоморья" – Государственный музей А. С. Пушкина

Даты: 5, 6, 10, 11, 12 марта

Спектакль рассчитан на детей от одного до трех лет и использует элементы беби-театра для знакомства с поэзией Пушкина. Маленькие зрители через игры и взаимодействие с актерами научатся понимать текст и сказочные образы, что развивает внимание и первые навыки чтения.

"Переполох в кондитерской" – Детский музыкальный театр юного актера

Даты: 7 марта, 5 апреля

Веселое музыкальное приключение, где дети станут участниками приготовления праздничного торта. Ребята смогут придумать украшения, станцевать, спеть и решить кондитерские задачки, что развивает творческое мышление и координацию.

В "Мосбилете" также можно приобрести билеты на спектакль "Пленные духи", который покажут в Театре на Юго-Западе. Постановка Олега Анищенко, выполненная в стилистике черно-белого кино и клоунады по пьесе братьев Пресняковых, расскажет об истории отношений Александра Блока, Андрея Белого и Любови Менделеевой.

