Билеты на спектакль "Спешите делать добро" доступны на "Мосбилете"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Игорь Захаров

В сервисе "Мосбилет" стали доступны билеты на спектакль "Спешите делать добро" театра "Современник". Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Спектакль основан на пьесе советского драматурга Михаила Рощина. Причем вдохновением послужила постановка произведения, которую представила режиссер Галина Волчек еще в 1980 году.

Сюжет рассказывает о главе семьи Мякишеве, вернувшемся из командировки и привезшим с собой девочку-подростка Олю, которую он спас из-под колес поезда. Мужчина объявляет, что она теперь будет в доме его семьи, после чего отношения всех жильцов претерпевают изменения.

Режиссеры Яна Сексте, Алексей Усольцев и Максим Сачков рассказали, что работа над этой историей стала для них глубоким исследованием сущности добра.

В свою очередь, сценическую редакцию подготовил драматург Олег Антонов. Он внес некоторые изменения в акценты, сохранив при этом основную сюжетную линию. Вместе с тем он принял решение скорректировать финал, сделав его более мистическим.

Главные роли в новой постановке исполнили заслуженный артист России Александр Хованский, а также актрисы Марина Лебедева и Анастасия Ситникова.

Следующие показы запланированы на 12 и 18 марта, а также на 8 и 24 апреля.

В "Мосбилете" также можно приобрести билеты на спектакль "Пленные духи", который покажут в Театре на Юго-Западе. Постановка Олега Анищенко, выполненная в стилистике черно-белого кино и клоунады по пьесе братьев Пресняковых, расскажет об истории отношений Александра Блока, Андрея Белого и Любови Менделеевой.

Режиссеры сделали основных персонажей героями пьесы Александра Блока "Балаганчик". Зрителей ждет рассказ о любви, дружеском вмешательстве и о том, к чему может привести желание помочь устроить личную жизнь близкому человеку.