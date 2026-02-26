Эксперт Маслова раскрыла, как вахтовый опыт повлияет на карьерные перспективы зумеров

Среди зумеров завирусился тренд на вахтовую работу: молодые люди рассказывают, как им удается получать оклад выше среднего, соблюдая при этом баланс между личной жизнью и заработком. О том, с чем связана подобная тенденция и повлияет ли такая строчка в резюме на дальнейшую карьеру, расскажет Москва 24.

Work-life balance

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/golubyashaa

Хештег #работанавахте и его вариации стали заметным трендом в Сети: российские пользователи опубликовали под ним более тысячи видеороликов и постов. В них они отмечают, что благодаря такой деятельности смогли заработать на дорогие гаджеты, улучить жилищные условия и качество питания, а также привести свое ментальное здоровье в порядок. В плане направлений молодые люди выбирают работу на месторождениях, ремонт оборудования, бетонные работы и укладку дорог, обслуживание различной инфраструктуры и так далее. География вакансий обширна – ЯНАО, ХМАО, Дальний Восток, Арктическая зона и не только.

Контент по теме разделен на несколько подрубрик. Например, одни пользователи рассказывают, как пришли в эту сферу.



автор ролика Долгое время трудилась управляющей в ресторане – собственно, именно этот опыт и подтолкнул отправиться на вахту. Я по натуре тревожный человек, очень много времени и сил уделяла работе, но с графиком 5/2 просто не удавалось отдыхать, все выходные думала лишь о делах. Стала размышлять о том, как разделить отдых и трудовые будни. Была готова два-три месяца впахивать, но чтобы потом такой же срок никто не доставал. Выход нашелся – это вахта.

Другие делятся историями о том, как такая работа помогает "жить лучшую жизнь".

"Поехала на вахту, чтобы мама не помнила время, когда нам было нечего есть, и не отдавала мне последний кусок хлеба", – рассказала о мотивации другая девушка.

Некоторые женщины также отмечают, что благодаря такой деятельности смогли почувствовать себя сильными и независимыми.

"Вы представьте, я теперь сама своего рода мужик. Сама поехала на вахту, сама купила все, о чем мечтала, а ему ответила: "Посмотрим", – подписала ролик пользовательница Сети.



автор видео Вахтовики часто зарабатывают больше, чем работники с аналогичными обязанностями в одном городе. Это отличная возможность накопить на крупные покупки – жилье, автомобиль, путешествие. А еще здесь есть четкий график: работа – отдых, можем адекватно планировать свободное время. Я же поехала, чтобы разгрузить голову, сменить обстановку и выдохнуть. Своего рода психдиспансер, за который тебе еще и платят.

Есть и те, кто записывает ролики в формате "вахтовый лайфстайл". Это обзоры на погоду, форму и даже атмосферу в коллективе. Однако среди подобного контента самой большой популярностью пользуются видео, где авторы рассказывают о том, как и где живут во время смены, которая порой длится до полугода.

"Сразу зашла и, представьте, увидела кухню – тут даже плита есть. А вот и туалет с душем, кстати, очень приличные и чистые. Думала, что будет гараж со старым диваном. Конечно, мне говорили про условия, но я не до конца в них верила", – рассказала о своих впечатлениях автор еще одного видео.

Долго работал – долго отдыхаешь

Рост интереса зумеров к вахтовой работе почти на 100% связан прежде всего с их менталитетом и особенностями мышления. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала директор по персоналу Наталья Маслова.

По ее словам, большинство представителей этого поколения ориентированы на короткие дистанции – им психологически сложно трудиться в режиме полноценной пятидневной недели с длительной нагрузкой. Формат "долго работал – долго отдыхаешь" идеально соответствует принципу work-life balance, который так старательно отстаивают люди от 18 до 24 лет. Помимо прочего, вахтовый метод привлекает зумеров возможностью относительно быстро заработать, что важнее долгосрочных перспектив, рассказала эксперт.



Наталья Маслова директор по персоналу Главный плюс такого формата в том, что рабочие смены не дают возможности выгореть эмоционально и профессионально. Зумеры успевают выложиться по полной, но при этом знают, что скоро наступит перерыв, который восстановит ресурс. В результате на вахте они работают с большей отдачей, чем могли бы в стандартном офисном графике.

При этом главный минус такой работы для зумеров – это необходимость повторной адаптации при возвращении на вахту. За время отдыха у них может сильно снизиться мотивация, вплоть до полного отказа от смены.

"На практике, если работник от 18 до 24 лет остается после первой недели, адаптация прошла успешно. Если уходит – привыкание не сложилось, и удержать его уже не получится", – уточнила эксперт.

Маслова также отметила, что зачастую такие сотрудники проявляют интерес к вахтовой работе, не осознавая, что за ней стоит тяжелый труд, – они фокусируются на привлекательных сторонах, но не учитывают риски, связанные с физическими нагрузками и порой суровыми условиями. Эта недооценка и объясняет, почему те, кто еще вчера грезил удаленкой и жизнью за границей, сегодня готовы ехать на вахту, рассказала специалист.





директор по персоналу Наталья Маслова Оценивая влияние вахтового опыта на карьерные перспективы зумера, важно учитывать специфику отрасли. Современный рынок стал гораздо лояльнее к нестандартным профессиональным траекториям будущих сотрудников: то, что раньше считалось минусом, сегодня во многих сферах не имеет значения. Однако есть сегменты, где подобный опыт работы, как вахта, остается тревожным сигналом для нанимателя.

По ее мнению, в спике работодателей, которые могут с осторожностью отнестись к зумеру – бывшему вахтовику, – это производственные гиганты, серьезные IT-компании и любые бюрократические структуры с высокой дисциплиной.

"Здесь требуются сотрудники, способные выдерживать длительную нагрузку, строго соблюдать должностные инструкции и стабильно выполнять KPI. Работодатели в этих секторах могут усомниться в серьезности человека, который выбирает вахтовый метод, и предпочтут кандидата с более традиционным опытом", – пояснила Маслова.

В то же время современный рынок труда предлагает достаточно гибкие карьерные треки, в том числе проектные форматы. Опыт вахтовой работы может помочь зумеру понять, его это направение или нет, сделать выводы и дальше выстраивать профессиональный путь, заключила эксперт.