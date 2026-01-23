Депутат Бессараб оценила предложение о введении в РФ удаленки в мороз

В России могут официально разрешить удаленку для сотрудников на время сильных морозов. О том, кого может коснуться инициатива, как она будет работать и при каких условиях, рассказала Москва 24.

Морозная удаленка

В Госдуме выступили с предложением законодательно закрепить право работников на временную удаленную работу в период сильных морозов. Об этом рассказали РИА Новости со ссылкой на обращение Вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к главе Минтруда Антону Котякову.

По мнению парламентария, субъектам РФ нужно разрешить самостоятельно устанавливать минимально допустимую для выхода на работу температуру воздуха, исходя из местных климатических условий. Когда температура опускается ниже этого уровня, работодателям рекомендуется временно перевести сотрудников на дистанционный режим, если таковой возможен.



обращение Вице-спикера Госдумы Бориса Чернышова к главе Минтруда Антону Котякову Кроме того, следует установить максимальную продолжительность такого режима (например, до пяти дней) в рамках одного периода неблагоприятных погодных условий.

По мнению вице-спикера, это позволит защитить здоровье миллионов россиян, снизит нагрузку на городскую инфраструктуру и создаст правовую определенность как для работников, так и для работодателей.

Вопрос о возможности дистанционной работы в зимний сезон обсуждается не впервые. Ранее в Госдуме уже предложили отправлять сотрудников на удаленку в периоды сильных снегопадов. С такой инициативой выступил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

По его словам, возможность дистанционно подключиться к работе во время непогоды актуальна, прежде всего, для сотрудников пенсионного возраста и лиц с ограниченными возможностями здоровья.



Сергей Малинкович. председатель партии "Коммунисты России" Исключения – скорая помощь, пожарная охрана, полиция, МЧС. Эти люди должны на работу приходить, у них круглосуточный режим. Имеет смысл обратиться в Минтруд. Там должны выработать конкретные критерии, и величина снежного покрова должна быть учтена. Плюс нужно учитывать массовые жалобы граждан на то, что где-то уборка снега сорвана.

Малинкович уточнил, что переход сотрудников на удаленку предлагается ограничить периодом до семи дней.

Умение договариваться

Инициатива о переводе сотрудников на удаленку из-за сильных морозов малоприменима на практике. Такое мнение в разговоре с Москвой 24 высказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

По ее словам, дистанционная работа возможна в случае, если вид деятельности связан с обработкой информации или осуществляется через интернет.



Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Это касается в основном офисных сотрудников. Для большинства работников на производстве, в сфере услуг, медицине, транспорте такой перевод физически невозможен, так как их труд привязан к конкретному месту, оборудованию или требует личного присутствия.

При этом эксперт отметила, что в случае сильных морозов руководители обязаны соблюдать правилам и нормы СанПиН.

"Если в помещении слишком высокая или низкая температура, а также нарушены нормы по влажности, руководство обязано уменьшить продолжительность рабочего времени", – подчеркнула она.

При этом, по мнению Бессараб, для организаций, у которых есть возможность перевести часть сотрудников на дистанционный формат, это является вопросом внутренней организации и договоренности, а не предметом для нового федерального регулирования.

"На мой взгляд, к вопросу временной удаленки в период сильных морозов нужно подходить очень внимательно, ведь в таком случае работодатель обязан обеспечить сотрудника всем необходимым. В этот список обязательно входит оборудование (компьютер, средства связи) и программное обеспечение", – пояснила она.

Также руководителям нужно побеспокоиться о защите данных, что критически важно при работе с персональной или коммерческой информацией. Плюс компания должна будет компенсировать и прочие расходы (интернет, электроэнергию, износ личного оборудования), предупредила парламентарий.

При этом если важен непрерывный цикл и присутствие людей на местах, руководство обычно ищет другие решения, заявила в разговоре с Москвой 24 HR-специалист Александра Королева.

По ее словам, некоторые компании организуют транспорт, чтобы сотрудники не ждали на остановках, или обеспечивают особые условия для тех, кто трудится на улице.



Александра Королева HR-специалист Прецедентов, когда компании массово переходили на дистант из-за погодных условий, крайне мало. Если у сотрудника есть возможность работать удаленно, этот вопрос обычно решается напрямую с руководством.

Она также подчеркнула, что само понятие холода очень размыто.

"Для кого-то минус 10 – это уже мороз, а в регионах вроде Новосибирска или на севере работают и при минус 50–60, что является обычной практикой", – отметила эксперт.

HR-специалист также предупредила, что, когда удаленный режим не предусмотрен трудовым договором, работодатель не обязан его предоставлять вне зависимости от сложности обстоятельств. Итоговое решение зависит от множества факторов: от корпоративной культуры, личных отношений между руководителем и сотрудником, а также общего подхода организации к подобным ситуациям, заключила Королева.