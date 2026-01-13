В России предложили переводить сотрудников на удаленку в период сильного снегопада

Фото: depositphotos/AndrewLozovyi

Россиянам следует предоставить право временного перехода на дистанционный режим работы в период сильных снегопадов, когда коммунальные службы не справляются с уборкой и движение по городу затруднено. Об этом "Абзацу" заявил председатель партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович.

По мнению парламентария, возможность подключиться к работе из дома во время непогоды особенно актуальна для людей старшего возраста и тех, кто имеет проблемы со здоровьем.

"Исключения – скорая помощь, пожарная охрана, полиция, МЧС. Эти люди должны на работу приходить, у них круглосуточный режим. Имеет смысл обратиться в Минтруд. Там должны выработать конкретные критерии, и величина снежного покрова должна быть учтена. Плюс нужно учитывать массовые жалобы граждан на то, что где-то уборка снега сорвана", – сказал Малинкович.

Он уточнил, что переход на дистанционную работу должен быть ограничен сроком до семи дней.

Ранее юрист раскрыл, в каких случаях начальник не вправе наказать за опоздание из-за обрушившегося снегопада. Он пояснил, что дисциплинарное наказание является правомерным в том случае, если сотрудник, например, опоздал на работу, заранее зная об изменении расписания транспорта.

Непогода является уважительной причиной, при этом работник в течение двух дней должен предоставить объяснительную в письменном виде.