11 марта, 09:03

Происшествия

Поиски пропавших в Звенигороде детей продолжатся ниже по течению Москвы-реки

Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"

Поиски троих детей, пропавших в Звенигороде, продолжатся ниже по течению Москвы-реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".

10 марта добровольцы обследовали участок вверх по реке, чтобы проверить, действительно ли точка входа детей была указана верно – если бы вещи, найденные на берегу, принадлежали другим детям, их на берег вынесло бы течением.

В километре выше ничего не обнаружили, поэтому дальнейшие поиски было решено сосредоточить вниз по течению, пояснили в отряде.

Об исчезновении троих детей стало известно 7 марта. Последний раз их видели около Москвы-реки, где нашли следы и шапку одного из них.

К поискам привлечены спасатели, беспилотники и вертолет. Кроме того, к ним присоединятся специалисты отряда МЧС России "Центроспас". Зона поисков была расширена, пропавших ищут круглосуточно. Общее изученное расстояние уже достигло 600 километров.

Водолазы около 20 раз спускались в реку в поисках пропавших в Звенигороде детей

