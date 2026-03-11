11 марта, 09:03Происшествия
Поиски пропавших в Звенигороде детей продолжатся ниже по течению Москвы-реки
Фото: телеграм-канал "МЧС Московской области"
Поиски троих детей, пропавших в Звенигороде, продолжатся ниже по течению Москвы-реки, сообщили РИА Новости в пресс-службе отделения Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям по Москве и Московской области "Спас Град".
10 марта добровольцы обследовали участок вверх по реке, чтобы проверить, действительно ли точка входа детей была указана верно – если бы вещи, найденные на берегу, принадлежали другим детям, их на берег вынесло бы течением.
В километре выше ничего не обнаружили, поэтому дальнейшие поиски было решено сосредоточить вниз по течению, пояснили в отряде.
Об исчезновении троих детей стало известно 7 марта. Последний раз их видели около Москвы-реки, где нашли следы и шапку одного из них.
К поискам привлечены спасатели, беспилотники и вертолет. Кроме того, к ним присоединятся специалисты отряда МЧС России "Центроспас". Зона поисков была расширена, пропавших ищут круглосуточно. Общее изученное расстояние уже достигло 600 километров.
