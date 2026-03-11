Новые автобусные маршруты свяжут северо‑запад Москвы с Красногорском

Фото: пресс-служба департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры

Новые автобусы, курсирующие от метро "Тушинская" и одноименной станции МЦД-2 до Красногорска, выйдут на маршрут с 14 марта. Об этом сообщил портал мэра и правительства столицы.

Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов напомнил, что в рамках заключенного в прошлом году с правительством Московской области соглашения столичные власти запустили первые 25 пригородных маршрутов.

"Это стало важнейшим шагом к созданию единого транспортного пространства двух регионов. В 2026 году планируем интегрировать в систему московского транспорта еще 54 новых направления. Начнем уже в эту субботу", – подчеркнул вице-мэр.

В частности, первые два рейса свяжут северо-запад Москвы с Красногорском. Всего же на линии будут работать 25 современных российских автобусов большого класса, обеспечивающих комфортные и безопасные поездки для всех категорий пассажиров.

"Заранее разместим на остановках необходимую информацию о новых тарифах и сервисах", – добавил Ликсутов.

Стоимость проезда по карте "Тройка" на маршруте № 1542 составит 73 рубля, а на № 1566 – 85. В свою очередь, по банковской карте на первом рейсе придется заплатить 78 рублей, а на втором – 90.

Также будут доступны безлимитные абонементы "Единый" зоны "Пригород" сроком на 30, 90 или 365 дней, которые позволят экономить до 60% на поездках в течение года. В то же время для студентов предусмотрены такие абонементы на 30 и 90 дней, которые можно оплатить картой москвича.

Вместе с тем льготные категории смогут бесплатно пользоваться общественным транспортом по карте москвича и жителя Московской области, как и на городских маршрутах столицы. В случае если соцкарта жителя Подмосковья не сработает в автобусе, ее можно будет перекодировать в центре "Мои документы".

Уточняется, что при покупке разовых билетов по "Тройке" с тарифом "Кошелек" или банковской картой скидки на пересадку в метро и на другие маршруты не действуют. Использование карты "Стрелка" также не предусмотрено.

Текущей весной планируется запуск еще семи новых маршрутов проекта "Москва – область". Перевозить граждан будут новые автобусы большого класса, в том числе в пригородной комплектации.

Их получили в рамках контракта на поставку свыше 500 автобусов. Транспорт свяжет станции метро около МКАД с крупными подмосковными населенными пунктами.